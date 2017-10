Państwo Islamskie bierze odpowiedzialność za atak w Las Vegas

Państwo Islamskie (IS) wzięło na siebie odpowiedzialność za strzelaninę podczas koncertu w Las Vegas, w której zginęło co najmniej 50 osób. Oświadczenie w tej sprawie wydała agencja Amak, związana z dżihadystyczną organizacją terrorystyczną. Dwaj wysocy rangą przedstawiciele władz USA powiedzieli jednak, że dotąd nie pojawiły się dowody potwierdzające tę tezę.

Zdjęcie Policja w pobliżu hotelu Mandalay Bay /PAUL BUCK /PAP/EPA

Według agencji Amak, sprawca strzelaniny kilka miesięcy temu przeszedł na islam.

"Ataku w Las Vegas dokonał żołnierz Państwa Islamskiego w reakcji na wezwanie do atakowania państw należących do koalicji" - poinformowała powiązana z IS agencja informacyjna Amak, odnosząc się do dowodzonej przez Stany Zjednoczone międzynarodowej koalicji antyislamistycznej, która zwalcza IS na Bliskim Wschodzie.

Tymczasem w ocenie jednego z przedstawicieli władz amerykańskich, na których powołuje się agencja Reutera, taka teza jest błędna, istnieją za to przesłanki świadczące o tym, że sprawca ataku miał problemy psychiczne.

Według policji na razie niejasne są motywy postępowania napastnika i nie ma przesłanek wskazujących na terrorystyczne podłoże ataku.

Sprawca to 64-letni Amerykanin Stephen Paddock, który mieszkał niedaleko Las Vegas. "Wychodzimy z założenia, że działał w pojedynkę" - powiedział szef lokalnej policji Joe Lombardo.



Mężczyzna popełnił samobójstwo w hotelu, z którego strzelał.



W wyniku strzelaniny ponad 50 ludzi zginęło na miejscu, a ponad 400 przewieziono do szpitali. Stan wielu rannych jest krytyczny. Światowe agencje piszą, że strzelanina w Las Vegas jest najbardziej krwawą w najnowszej historii USA. Policja w Los Angeles zastrzega, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

W pokoju hotelowym, który Paddock wynajmował od 28 września, znaleziono 10 sztuk broni i amunicję.