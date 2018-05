Państwo Islamskie przyznaje się do ataku w Liege

Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) w środę wzięła na siebie odpowiedzialność za wtorkowy atak w belgijskim mieście Liege, gdzie sprawca zabił dwie policjantki i ranił studenta. Poinformowała o tym jej propagandowa agencja prasowa Amak.

Zdjęcie 31-letni Benjamin Herman zaatakował zastrzelił w centrum miasta trzy osoby, następnie zabarykadował się w pobliskim liceum, gdzie wziął na zakładniczkę pracującą w szkole sprzątaczkę /JOHN THYS /AFP

Autor ataku w Liege w Belgii jest bojownikiem Państwa Islamskiego" - napisano w komunikacie.



Według IS "dokonał on ataku w odpowiedzi na apele, aby występować przeciwko państwom należącym do międzynarodowej koalicji kierowanej przez USA, walczącej z Państwem Islamskim, głównie w Syrii".



31-letni Benjamin Herman, urodzony w Belgii, zaatakował na ulicy przed kawiarnią w centrum miasta dwie policjantki za pomocą noża; zabrał obydwu broń i je zastrzelił; strzałem zabił też przypadkowego młodego mężczyznę siedzącego w samochodzie.



Napastnik później zbiegł z miejsca zdarzenia, zabarykadował się na szóstym piętrze pobliskiego liceum, gdzie wziął na zakładniczkę pracującą w szkole sprzątaczkę. Antyterroryści zabili sprawcę. Rannych zostało czterech policjantów, w tym jeden ciężko.



Herman był wielokrotnym recydywistą, skazywanym za kradzieże, bójki i handel narkotykami; od 2003 roku przebywał w więzieniu. Na dzień przed atakiem wyszedł z więzienia pod Liege na dwudniową przepustkę.



Belgijska prokuratura federalna oświadczyła oficjalnie w środę, że atak w Liege był aktem terroru. Podkreślono, że styl działania napastnika przypominał wskazówki, jakie w nagraniach daje Państwo Islamskie - by zabierać broń policjantom i ich zabijać.



Według źródła zbliżonego do śledztwa wszczętego w sprawie ataku, Herman podczas odbywania kary zradykalizował się pod wpływem islamistycznego współwięźnia i policja miała te informacje w jego kartotece.



W Belgii utrzymuje się stan najwyższej gotowości na wypadek ataków terrorystycznych od czasu zamachów w Paryżu i Brukseli w 2015 i 2016 roku, zorganizowanych przez brukselską komórkę Państwa Islamskiego.