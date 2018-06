PAP nieoficjalnie: Trwają rozmowy na ten temat wizyty Timmermansa w Polsce

Możliwe, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w przyszłym tygodniu odwiedzi Polskę. W tej sprawie prowadzone są rozmowy - dowiedziała się PAP z dwóch unijnych źródeł.

"Trwają rozmowy na temat wizyty w Polsce w przyszłym tygodniu wiceszefa KE Fransa Timmermansa. To jeszcze nic oficjalnego" - powiedziało PAP jedno źródło. Timmermans miałby przyjechać do Polski, by rozmawiać o kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości.

Inny rozmówca w Brukseli powiedział PAP, że Timmermans "wyraził wolę złożenia wizyty w Polsce w przyszłym tygodniu".

W czwartek, podczas spotkania ambasadorów przygotowujących Radę ds. Ogólnych, która ma się odbyć 26 czerwca, Komisja Europejska poprosiła o formalne wysłuchanie Polski na tym posiedzeniu w związku z trwającą od grudnia procedurą o naruszenie zasad praworządności. Tego rodzaju wysłuchanie jest kolejnym krokiem w procedurze art. 7 wobec Polski.

Również w czwartek na wniosek Zielonych zapadła decyzja, że w przyszłą środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat praworządności w Polsce. Udział w tej debacie weźmie Timmermans.

Z Brukseli Łukasz Osiński