Papież o roli dziennikarstwa

Papież Franciszek wyraził przekonanie, że dziennikarstwo odgrywa kluczową rolę w epoce mediów społecznościowych. W liście do włoskiego dziennika "La Stampa" z okazji zmiany jego szaty graficznej napisał o potrzebie informowania z szacunkiem dla godności ludzi.

Zdjęcie Papież Franciszek /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

"W czasach, w których wszyscy mówią i biorą udział w debacie, a nie wszyscy są skłonni słuchać i zastanowić się, profesjonalna informacja pełni rolę tak ważną jak nigdy wcześniej" - podkreślił Franciszek w opublikowanym w sobotę liście do redakcji turyńskiej gazety.



"Media społecznościowe są dzisiaj powszechnie rozprzestrzenionymi narzędziami i stanowią wielką szansę, jaką ludzie mają do dyspozycji. Ale właśnie to mnożenie się oferty informacyjnej i przestrzeni w sieci czyni tym ważniejszą rolę zawodowych dziennikarzy i dziennikarstwa wysokiej jakości" - dodał papież w przesłaniu.

Franciszek zauważył, że w dziennikarstwie niezbędne jest przestrzeganie nie tylko wewnętrznych reguł profesjonalnych, ale również proponowanie "dobrej informacji", to znaczy takiej - wyjaśnił - która jest pogłębiona i skonfrontowana oraz zawsze szanuje godność człowieka.

"Taka informacja nie popada w jałowe sprzeczności, powierzchowność, plotki. Nie zadowala się opisywaniem tylko tego, co jest już oświetlone przez reflektory, i nie zapomina o dramatycznych sytuacjach, o których nikt nie mówi" - dodał papież.

Zaapelował o to, by "z delikatnością i człowieczeństwem" informować o historiach ludzi, "przy szczególnej trosce o bezbronnych, ostatnich, odrzuconych i tych, którzy nie mają władzy".

Potrzebna jest "informacja, która jest w stanie opisać złożoność rzeczywistości, w jakiej żyjemy, bez popadania w łatwe schematy i propagandę"- napisał Franciszek w liście do dziennika "La Stampa".

Z Rzymu Sylwia Wysocka