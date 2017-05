Papież: Spory i pycha oddalają ludzi od Kościoła

Papież Franciszek powiedział dzisiaj wiernym, że wiele osób oddala się od wspólnot parafialnych z powodu podziałów, sporów, pychy i zazdrości. Ogłosił też, że 28 czerwca mianuje pięciu nowych kardynałów z całego świata.

Zdjęcie Papież Franciszek /MASSIMO PERCOSSI (PAP/EPA) /PAP/EPA

Zwracając się do wiernych w czasie południowego spotkania na modlitwie maryjnej w Watykanie papież podkreślił, że trudną postawą, także dla wspólnoty chrześcijańskiej, jest umiejętność miłowania się nawzajem.



"Niekiedy spory, pycha, zazdrość, podziały pozostawiają ślad także na pięknym obliczu Kościoła. Wspólnota chrześcijan powinna żyć w miłości Chrystusa, a zamiast tego chwyta nas zło i czasami dajemy się zwieść" - mówił Franciszek. Zauważył, że odbywa się to kosztem osób "duchowo najsłabszych". "Ile z nich oddaliło się, bo nie czuły się zaakceptowane, rozumiane i kochane" - dodał.



"Wy to wiecie, ile osób odeszło z parafii czy ze wspólnoty z powodu klimatu plotek i zazdrości" - powiedział papież. Wskazywał, że chrześcijanin nie uczy się miłości do innych raz na zawsze. "Każdego dnia należy zaczynać od nowa i ćwiczyć się w tym, aby miłość do braci i sióstr stała się dojrzała i oczyszczona z ograniczeń i grzechów, które czynią ją stronniczą, egoistyczną, jałową i niewierną" - dodał.



Franciszek ogłosił, że na 28 czerwca zwołał konsystorz, w czasie którego mianuje pięciu nowych kardynałów reprezentujących wszystkie części świata. Godność kardynała otrzymają hierarchowie z Salwadoru, Mali, Szwecji, Hiszpanii i Laosu. Dodał, że razem z nowymi kardynałami odprawi mszę dzień później, w uroczystość świętych Piotra i Pawła.



W czasie spotkania papież powiedział też: "Docierają niestety bolesne informacje z Republiki Środkowoafrykańskiej, którą noszę w sercu, zwłaszcza po mojej wizycie w listopadzie 2015 roku. Zbrojne starcia doprowadziły tam do wielu ofiar i pozbawienia ludzi dachu nad głową, a także zagrażają procesu pokojowemu". Franciszek zapewnił o swej bliskości ludność, biskupów i wszystkich tych, którzy działają na rzecz dobra i pokojowej koegzystencji. "Modlę się za zmarłych i rannych i ponawiam mój apel: niech zamilknie broń i przeważy dobra wola prowadzenia dialogu, aby zapewnić krajowi pokój i rozwój" - dodał.



Papież zwrócił się też do wiernych w Chinach, gdzie 24 maja obchodzona będzie uroczystość ich patronki, Matki Bożej z Szeszan. Jest to dzień modlitw za Kościół w Chinach. "Chińskim katolikom mówię: podnieśmy wzrok ku Maryi, naszej matce, aby pomogła nam rozpoznać wolę Boga wobec drogi Kościoła w Chinach" - podkreślił Franciszek. Wezwał tamtejszych katolików, by wnosili wkład na rzecz jedności między wierzącymi i zgody w całym społeczeństwie. Papież zaapelował też do nich o głoszenie wiary modlitwą i miłością oraz o otwarcie na dialog.



Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)