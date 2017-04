​Papież: Wyrażamy wstyd za zniszczenia, wojny, zgorszenie

Papież Franciszek na zakończenie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum w Wielki Piątek wyraził wstyd za popełnione przez ludzi grzechy i za zdradę Jezusa oraz poprosił o przebaczenie.

Franciszek powiedział, zwracając się do Jezusa: wyrażamy "wstyd za to, że my biskupi, księża, zakonnicy wywołaliśmy zgorszenie i wyrządziliśmy krzywdę Twojemu ciału, Kościołowi".

Wyraził w imieniu ludzkości wstyd za śmierć migrantów, przemoc, dyskryminację i tchórzostwo.

W Drodze Krzyżowej uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.