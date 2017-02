Papież: Żadna religia nie jest terrorystyczna

"Żadnego narodu nie można uznać za przestępców, a żadnej religii za terrorystyczną" - napisał papież Franciszek w przesłaniu na obrady ruchów ludowych w mieście Modesto w Kalifornii w USA. "Nie istnieje terroryzm chrześcijański ani żydowski, czy islamski" - dodał.

Zdjęcie Papież Franciszek /East News

"Przeciwstawiając terrorowi miłość, pracujemy na rzecz pokoju" - oświadczył Franciszek w orędziu ogłoszonym w piątek przez Watykan. Przestrzegł przed postępem "dehumanizacji" życia społecznego, która, jak wskazał, polega na "obojętności, hipokryzji i nietolerancji".



"Żaden naród to nie kryminaliści, przemytnicy narkotyków czy sprawcy przemocy" - podkreślił. Jak zauważył, "są fundamentaliści i sprawcy przemocy we wszystkich narodach i religiach, którzy umacniają się za sprawą nietolerancyjnych uogólnień, karmią się nienawiścią i ksenofobią".



W rozważaniach na temat ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej papież przestrzegł: "Rany, jakie powoduje system gospodarczy, który ma w swym centrum bożka pieniądza, zostały w przestępczy sposób zignorowane".



"W zglobalizowanym społeczeństwie istnieje elegancki styl patrzenia z boku, który się stale powtarza. Pod pozorem politycznej poprawności i ideologicznych mód patrzy się na cierpiącego, nie dotykając go, pokazuje się go na żywo, a nawet wygłasza się przemówienie pozornie tolerancyjne i pełne eufemizmów, ale nie robi się nic konkretnego, by wyleczyć rany społeczne, czy stawić czoła strukturom pozostawiającym tylu ludzi na ulicy" - napisał Franciszek.



Jego zdaniem, takie postawy to "hipokryzja" i "moralne oszustwo".



"Gangreny systemu nie da się wiecznie maskować, bo wcześniej czy później zaczyna się czuć fetor i kiedy nie można już mu zaprzeczać, ta sama siła, która zrodziła ten stan rzeczy, przystępuje do manipulowania strachem, niepewnością, protestami, a nawet uzasadnionym oburzeniem ludzi, by przerzucić odpowiedzialność za to zło na tego, kto nie jest bliźnim" - uważa papież.



Z Rzymu Sylwia Wysocka