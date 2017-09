Paryż. Ślusarz odkrył materiały wybuchowe

Francuska policja znalazła w środę w mieszkaniu na przedmieściach Paryża składniki do produkcji materiału wybuchowego TATP - podały w środę źródła policyjne. Funkcjonariuszy zaalarmował ślusarz, którego wezwano na miejsce z powodu przecieku wody w bloku.

Zdjęcie Materiały do produkcji bomb znalezione na przedmieściach Paryża (zdjęcie ilustracyjne) /JEFF PACHOUD /AFP

W mieszkaniu w Villejuif na południowych przedmieściach Paryża nie było nikogo. Dotąd w sprawie znaleziska zatrzymano dwie osoby - przekazały źródła. Na miejsce wezwano saperów.

TATP to łatwy do wyprodukowania, ale niestabilny, to znaczy rozkładający się w niebezpieczny sposób materiał wybuchowy, który był używany przez dżihadystów z Państwa Islamskiego w zamachach w Europie.

Śledztwo w tej sprawie przejęła paryska prokuratura ds. terroryzmu. Jest ono prowadzone w kierunku posiadania i wytwarzania materiałów wybuchowych w ramach działalności terrorystycznej.