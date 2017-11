Paryż: Spotkanie Beaty Szydło z Emmanuelem Macronem

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie premier Beaty Szydło z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W rozmowach uczestniczył także szef MSZ Witold Waszczykowski. "Omówiliśmy delikatną kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - oznajmił Macron. "To było dobre i potrzebne spotkanie. Są kwestie, które nas różnią, to naturalne" - oceniła Szydło. Spotkanie trwało pół godziny dłużej niż było to planowane.

Zdjęcie Emmanuel Macron i Beata Szydło /PAP/EPA

"Nasze dyskusje dotyczące spraw bilateralnych polegały przede wszystkim na omówieniu delikatnej kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce; debata dzisiaj dotyczy kompatybilności tej reformy z wartościami UE" - wskazywał prezydent Francji na wspólnej konferencji z Beatą Szydło.

Macron oznajmił, że jeśli Komisja Europejska uzna, że polska reforma jest niezgodna z traktatami, to "będą wyciągane konsekwencje".



"Polska przywiązuje ogromną wagę do tego, aby przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa" - odpowiedziała polska premier.

Szydło poinformowała, że Emmanuel Macron przyjął zaproszenie do Polski w 2018 roku, na 100-lecie niepodległości kraju.



"Zachęcamy do dialogu"

"Powiedziałem pani premier, że Francja oczywiście nie będzie oceniać sposobu postępowania innych krajów, ale że debata dzisiaj dotyczy kompatybilności tej reformy z wartościami Unii Europejskiej, Karty Praw w ramach Europejskiej Karty Praw Człowieka" - powiedział francuski prezydent w czwartek w Paryżu.

"Zachęcamy Polskę do kontynuowania konstruktywnego dialogu z Komisją Wenecką" - oświadczył Macron.

"Polska, tak jak Francja, przestrzega prawa"

Czwartkowe spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem premier Szydło oceniła jako "dobre i potrzebne".

"Udało nam się wyjaśnić wiele wątpliwości. Są jeszcze kwestie, które nas różnią. Jest rzeczą naturalną, bo inne są interesy Francji, inne są interesy Polski" - mówiła premier. Dodała, że "mamy swoje uwarunkowania, ale dla mnie najważniejsze jest to, że oboje przedstawiliśmy argumenty, wizje, propozycje, które mogą łączyć Polskę i Francję. Nie tylko w naszych relacjach bilateralnych, ale również w naszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju Unii Europejskiej".

"Cieszę się, że prezydent przyjął zaproszenie do wizyty w Polsce w roku przyszłym. To jest rok niepodległości, 100-lecia niepodległości mojego kraju. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ Polska, jak i Francja, to są państwa, które doceniają i cenią demokrację, wolność, sprawiedliwość i solidarność".

Jak dodała, "Polska jak chyba żaden inny kraj docenia, co to znaczy być wolnym, demokratycznym państwem, co to znaczy być państwem suwerennym". "Nasza historia nauczyła nas, że wolność, suwerenność, solidarność i demokracja to są wartości, których musimy bronić ponad wszystko" - powiedziała.

Podkreśliła, że "Polska, podobnie jak Francja, jest państwem, które przestrzega i niezwykłą rolę przywiązuje do tego, by przestrzegane były wszystkie zasady, wartości i prawa, również prawa europejskie. Wszystko to, co w Polsce dzieje się, dzieje się w ramach tych procesów. O tym również rozmawialiśmy" - mówiła.

"Tłumaczyłam, jak w tej chwili wygląda nasz dialog z Komisją Europejską" - relacjonowała premier. "Polska nigdy takiego dialogu nie odmawiała. Jesteśmy otwarci na wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, jeśli ze strony Komisji Europejskiej się one pojawiają" - mówiła.

Punkty zbieżne i rozbieżne

Macron na konferencji prasowej z szefową polskiego rządu relacjonował, że w czasie rozmowy w Paryżu wspomnieli oni o "kilku tematach europejskich". Jak dodał, pojawiły się w niej "punkty zbieżne i punkty tymczasowo rozbieżne".

Według francuskiego prezydenta na spotkaniu poruszono również kilka istotnych tematów, "które dotyczą bezpośrednio sytuacji w Polsce i woli Francji, żeby zakończyła się kwestia podwójnych standardów, i kilku innych niesprawiedliwości, które istnieją w ramach Unii Europejskiej". "Chcielibyśmy je zakończyć" - oświadczył.

Do punktów wspólnych zaliczył także spojrzenie Polski i Francji na "kwestie strategii energetycznej". "Obu naszym krajom zależy na prawdziwej suwerenności energetycznej" - podkreślił Macron.

Sprawa pracowników delegowanych

Jak podkreśliła szefowa rządu, jedną z najbardziej dyskutowanych różnic pomiędzy Polską a Francją jest kwestia pracowników delegowanych. "Ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie i wolę współpracy w toku dalszych prac nad pakietem mobilności, w ramach którego podjęte zostaną decyzje dotyczące zastosowania reguł delegowania do transportu drogowego" - zapowiedziała.

"Zależy nam na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora. Wierzę, że możliwe będzie znalezienie takiej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na wypracowanie zrównoważonego kompromisu, zgodnego z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego gwarantującego jasność i pewną prawną" - oświadczyła premier.

"Doceniam inicjatywy pana prezydenta Macrona"

"Dla Polski niezwykle ważne jest, aby relacje pomiędzy Polską i Francją były jak najlepsze. Jesteśmy w stanie wyszukiwać takie kompromisy i rozwiązania, które pomogą we współpracy dwustronnej, ale również w kluczowych zagadnieniach unijnych, takich jak chociażby bezpieczeństwo, energetyka czy sprawy społeczne" - podkreśliła premier Szydło.

Szefowa rządu zapewniła też, że Polsce zależy na sukcesie Unii Europejskiej. "Doceniam inicjatywy podejmowane przez pana prezydenta Macrona" - powiedziała.

Według premier, by reformy były efektywny i zgodne z oczekiwaniami obywateli Wspólnoty, powinny być "rezultatem refleksji z udziałem wszystkich państw członkowskich, a nie jedynie tych największych". Zapewniła o "pełnej gotowości" Polski do przystąpienia do "konstruktywnego, partnerskiego dialogu".

"Polska ma swoją wizję zmian i reform UE, które z naszego punktu widzenia są konieczne po to, aby Europejczycy mieli poczucie tego, że Unia Europejska jest ich wspólnym domem, gwarantującym im bezpieczeństwo, gwarantującym im godne życie" - powiedziała szefowa rządu. Jak przekonywała, taką wizję UE ma również Francja. "Bez Francji i bez Polski reforma Unii Europejskiej - w kontekście jej dalszego rozwoju - się nie powiedzie. Musimy w tym zakresie razem współpracować" - mówiła.

Szydło wskazała również, że liczy także na bliską współpracę polsko-francuską w kontekście objęcia przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

To już kolejne spotkanie

Poprzednie spotkanie premier Szydło z Macronem odbyło się na marginesie unijnego szczytu w Brukseli w czerwcu; uczestniczyli w nim także pozostali premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.

W ostatnich miesiącach odbyły się również robocze spotkania ministrów Polski i Francji, w tym szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.