Pekin: Spotkanie premier Szydło z prezydentem Chin

Polska przyjęła projekt Pasa i Szlaku z otwartością i wiąże z nim duże oczekiwania - powiedziała w Pekinie premier Beata Szydło na spotkaniu z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Zdjęcie Premier Polski Beata Szydło i prezydent Chin Xi Jinping /PAP/EPA

Właśnie od spotkania z prezydentem ChRL polska premier rozpoczęła w piątek wizytę w tym kraju. Jej przewodnim tematem jest współpraca gospodarcza, m.in. w kontekście realizowanej przez Chiny koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, zwanego też projektem Jednego Pasa i Jednego Szlaku.

"Liczę na dalszą bliską współpracę w sferze politycznej w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego i jej przełożenie na korzystne dla obu stron wymierne efekty w relacjach gospodarczych" - powiedziała Szydło.

Nawiązała do wizyt prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach i prezydenta Xi w Polsce. Jak podkreśliła, nadały one nowy impuls relacjom polsko-chińskim. "Cieszę się, że moja wizyta przyczynia się do podtrzymania regularności spotkań na najwyższym szczeblu" - dodała.

Nowy Jedwabny Szlak ma na celu rozwijanie sieci połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych pomiędzy Azją a Europą.