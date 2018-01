Peru: Tragiczny wypadek autokaru. Wiele ofiar

Co najmniej 25 osób zginęło we wtorek w wypadku autokaru, który spadł z klifu w okolicach miejscowości Pasamayo w zachodnim Peru - poinformowała policja. Zdaniem władz pojazdem podróżowało ok. 50 osób. Na miejsce wysłano helikopter ratunkowy.

Zdjęcie Autokar w Peru /Vidal Tarqui /PAP/EPA

Autokar spadł z wysokości ok. 100 metrów. Do zdarzenia doszło na tzw. diabelskim zakręcie na jednej z najniebezpieczniejszych dróg w Peru.

Reklama

Nie są znane przyczyny wypadku. Świadkowie twierdzą, że kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem, gdy w tył autokaru uderzył inny samochód.