W austriackich Alpach zginęło pięciu wspinaczy, a jeden został ciężko ranny. Do wypadku doszło rano, na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza, w pobliżu miejscowości Zell am See. Jego przyczyny nie są znane, ale ratownicy przypuszczają, że zerwała się lina, której używali alpiniści.

W akcji ratunkowej brało udział pięć helikopterów. Na razie nie ujawniono tożsamości ofiar.

To najtragiczniejszy wypadek w austriackich Alpach w tym roku.