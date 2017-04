Pięć wyzwań Theresy May

Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 8 czerwca. Zdaniem premier Theresy May, taki krok wzmocni pozycję Wielkiej Brytanii podczas negocjacji dot. Brexitu. AFP wylicza pięć najważniejszych kwestii, o które musi zadbać w najbliższym czasie May.

Piastująca od dziewięciu miesięcy stanowisko premier Wielkiej Brytanii Theresa May niespodziewanie ogłosiła, że chce przedterminowych wyborów. May uważa, że krok ten wzmocni pozycję Wielkiej Brytanii podczas negocjacji dot. Brexitu.



Agencja AFP wylicza, z jakimi wyzwaniami będzie musiała zmierzyć się w najbliższym czasie premier lub jej następca.



1. Negocjacje w sprawie Brexitu

29 marca Rząd Wielkiej Brytanii oficjalnie ogłosił 27 narodom europejskim, że opuszcza Unię. Do "wyprowadzki" z UE zostały - jak przypomina AFP - dwa lata. Największymi problemami będą wysokie koszty spowodowane opuszczeniem bloku oraz normalizacja praw europejskich obywateli w Wielkiej Brytanii, jak i praw brytyjskich obywateli w państwach Unii Europejskiej.



Obecna premier lub jej następca znajdzie się pod presją - będzie musiała wynegocjować możliwie najlepszą umowę. Taką, która zabezpieczy interesy Wielkiej Brytanii na rynku europejskim. UE jest zdania, że Zjednoczone Królestwo nie powinno otrzymać lepszych warunków, niż miało je jako członek wspólnoty.



Negocjacje rozpoczną się pod koniec maja bądź na początku czerwca.



2. Imigracja

Masowa migracja Europejczyków do Wielkiej Brytanii była głównym powodem decyzji o opuszczeniu struktur. Osoby, które opowiedziały się za wyjściem z UE, uznały, że to jedyne możliwe rozwiązanie, które pozwoli na kontrolowanie liczby imigrantów. Theresa May obiecała obniżyć tę liczbę, nawet kosztem opuszczenia europejskiego rynku.

Część sektorów gospodarki, w tym m.in. rolnictwo, wyraża niepokój z powodu utraty tak licznej grupy zatrudnionych. Brexit zburzył spokój ponad 3 milionów europejskich obywateli żyjących w Wielkiej Brytanii. Wciąż nie wiadomo, jakie warunki będą musieli spełnić Europejczycy, aby móc pozostać w kraju.



3. Gospodarka

Brytyjska gospodarka prosperuje lepiej, niż oczekiwano po referendum, ale to dopiero ostateczna umowa wpłynie na ekonomiczną przyszłość Wielkiej Brytanii.



May poszukuje "możliwie szerokiego dostępu" dla brytyjskich firm do jednolitego rynku, mając świadomość, jak wpłynie na Brytyjczyków opuszczenie największej strefy handlu, pracy i rozwoju na świecie. Wypracowanie umowy handlowej będzie trudnym zadaniem dla niedoświadczonych negocjatorów.

4. Szkocja

Jedność Zjednoczonego Królestwa znalazła się pod znakiem zapytania, ze względu na "przebudzenie się" społeczeństwa po głosowaniu ws. Brexitu. Z tego powodu w ubiegłym miesiącu premier Szkocji Nicola Sturgeon poprosiła May o możliwość przeprowadzenia ponownego referendum niepodległościowego.



Szkocja odrzuciła niezależność w 2014 roku, lecz Sturgeon stwierdziła, że okoliczności się zmieniły. Ktokolwiek będzie sprawował władzę w Pałacu Westministerskim, będzie musiał znaleźć sposób na poradzenie sobie ze Szkocką Partią Narodową.



5. Bezpieczeństwo

Wraz z ostatnim atakiem przed brytyjskim parlamentem, jak i ogólnie serią ataków Państwa Islamskiego w Europie, wróciło pytanie o terroryzm, który ponownie wysunął się na pierwszy plan.



W liście do UE dotyczącym Brexitu Theresa May alarmowała, że spory w kwestii handlu mogą źle wpłynąć na walkę z terroryzmem. Z kolei minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson dodał, że współpraca w kwestii bezpieczeństwa jest sprawą odrębną, a wynik negocjacji nie wpłynie na jej efektywność.