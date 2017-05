Pierwszomajowa demonstracja w Moskwie

Tysiące moskwian przyszło na Plac Czerwony, aby wziąć udział w pochodzie z okazji Święta Pracy. Pierwszomajową demonstrację zorganizowały stołeczne centrale związków zawodowych i rządząca partia Jedna Rosja.

Zdjęcie Pochód pierwszomajowy w Moskwie /Sergei Ilnitsky /PAP/EPA

Uczestnicy pochodu przeszli Wielkim Mostem Moskworeckim, obok Cerkwi Wasyla Błogosławionego i Mauzoleum Lenina, gdzie na trybunie honorowej witali ich szefowie struktur związkowych. Demonstranci przynieśli ze sobą flagi w barwach Rosji, kolorowe baloniki i transparenty z hasłami wzywającymi do poszanowania praw pracowniczych.

Reklama

Przewodniczący Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Michaił Szmakow apelował do rosyjskich władz, aby nie pozwoliły na podwyższanie podatków i opłat komunalnych, a procesy globalizacyjne nazwał "wielką niesprawiedliwością", która dotyka ludzi pracy na całym świecie.

"To wszystko dzieje się przy jednoczesnym braku wzrostu, a czasami nawet obniżenia płac. Nie dopuścimy do tego. To jest nasz twardy głos - hura" - oświadczył lider rosyjskich związkowców.

Tymczasem rozgłośnia Echo Moskwy poinformowała, powołując się na internetowe źródła, że w Moskwie i wielu innych rosyjskich miastach pracownicy i studenci są zmuszani do udziału w pierwszomajowych pochodach.