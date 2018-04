Pijany pilot za sterami samolotu

Za sterami jednego z samolotów linii British Airways siedział pijany pilot. Gdyby nie interwencja stewardess, doszłoby do tragedii - pisze eden z pilotów Julian Monaghan usiadł w kokpicie samolotu będąc w stanie nietrzeźwości. O jego stanie dowiedzieli się pasażerowie oraz współpracownicy, gdy Monaghan przemówił przed wylotem do pasażerów. Według zeznań świadków, był to bełkot, którego nie dało się zrozumieć.

Zdjęcie Samolot British Airwayss- zdjęcie ilustracyjne /Lech Gawuc /Reporter

Jak donosi portal, jeden z pilotów usiadł w kokpicie samolotu po sporej ilości alkoholu. Gdy przemówił przed wylotem do pasażerów - według zeznań świadków - bełkotał, nie dało się nic zrozumieć.

Stewardessy postanowiły wezwać policję, by nie narażać swojego, jak i podróżnych życia. Na oczach wszystkich wparowały do kokpitu służby, które w kajdankach wyprowadziły pijanego pilota.

- Policja wbiegła do samolotu i od razu udała się do kokpitu. Pierwszy pilot został dosłownie wyciągnięty i skuty na naszych oczach. Ludzie byli z szokowani. Aż krew zamarza jak się pomyśli, co by się stało, gdyby stewardessy nie zareagowały - opowiada w Goniec.com pasażer samolotu.

Lot odbył się z dwugodzinnym opóźnieniem, tyle czasu linie lotnicze poszukiwały wolnego pracownika na zastępstwo.

Interwencja stewardess uchroniła ponad 300 osób na pokładzie samolotu.