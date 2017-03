Plan zajęć Theresy May odnaleziony w pociągu

W jednym z pociągów znaleziono plany zajęć premier Wielkiej Brytanii Theresy May. Harmonogram został przesłany do redakcji "The Daily Mail". Biuro szefowej rządu sprawdza, w jaki sposób doszło do złamania procedur bezpieczeństwa.

Zdjęcie Theresa May /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

W dokumencie znalezionym w pociągu pierwszej klasy do Edynburga zawarty był m.in. adres hotelu, w którym Theresa May miała się zatrzymać w czasie wizyty w północnej Anglii a także miejsca, gdzie miała zjeść kolację.



W planie znalazło się też streszczenie rozmowy, którą premier miała przeprowadzić z szefem NATO.



"To niewybaczalny przykład złamania obowiązujących procedur" - skomentował były szef ochrony królowej Ken Wharfle.