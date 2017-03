"Podsłuchiwanie rozmów prezydenta nie miało miejsca"

"Żadne podsłuchiwanie rozmów telefonicznych prezydenta-elekta Donalda Trumpa i jego sztabu wyborczego nie miało miejsca" – oświadczył w niedzielę w telewizji NBC James Clapper, b. dyrektor wywiadu narodowego (DNI). "Gdyby tak było, wiedziałbym o tym" – dodał.

Zdjęcie Były dyrektor amerykanskiego wywiadu: Podsłuchiwanie rozmów Donalda Trumpa nie miało miejsca /NICHOLAS KAMM /AFP

Clapper, który za czasów prezydenta Baracka Obamy, stał na czele Wspólnoty Wywiadowczej (Intelligence Community) USA i był głównym doradcą prezydenta oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawach wywiadowczych, zareagował w ten sposób na wniosek Białego Domu skierowany w niedzielę do Kongresu o zbadanie czy administracja prezydenta Baracka Obamy nie nakazała założenia na czas kampanii wyborczej podsłuchu w rezydencji Donalda Trumpa w Nowym Jorku.

Jako "nieusprawiedliwioną insynuację" zakwalifikował z kolei podobny zarzut szef FBI James Comey - pisze "The New York Times". Comey miał się zwrócić o sprostowanie całej sprawy do ministerstwa sprawiedliwości, ale resort ten nie wydał jeszcze żadnego oświadczenia. Zdaniem dyrektora FBI twierdzenie, że wywiad założył podsłuch w Trump Tower, zakłada, że Federalne Biuro Śledcze dopuściło się złamania prawa - zaznacza "NYT".

Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że w całej sprawie nie ma na razie żadnych dowodów, a tylko zarzuty Donalda Trumpa z jednej strony, z drugiej zaś dementi Clappera i protest rzecznika Baracka Obamy.

Pikanterii całej sytuacji dodaje zaś fakt, że w marcu 2013 r., gdy wybuchł skandal związany z ujawnieniem przez Edwarda Snowdena skali inwigilacji obywateli amerykańskich przez NSA, James Clapper oświadczył w Senacie, że "nic podobnego nigdy nie miało miejsca", mimo iż przeczyły temu ujawnione dokumenty.

Biały Dom zwrócił się do Kongresu USA o zbadanie sprawy w niedzielę. Wcześniej, w sobotę prezydent Donald Trump zarzucił swemu poprzednikowi za pośrednictwem Twittera, że ten kazał założyć mu podsłuch.

"Jak nisko prezydent Obama upadł, by podsłuchiwać moje telefony w czasie uświęconego procesu wyborczego. To jest Nixon/Watergate. Zły (albo chory) facet!" - napisał Trump na Twitterze.

W kolejnych tweetach prezydent wskazywał, że podsłuchiwane były "linie w Trump Tower", czyli jego nowojorskim drapaczu chmur, w którym ma też apartament. Dodał, że podsłuch założono w październiku, czyli krótko przed wyborami, które odbyły się 8 listopada. Sugerował też, że jest to "duża sprawa" do wygrania przez dobrego prawnika.

Prezydent na poparcie swych tez nie przedstawił żadnych dowodów; o ich przedstawienie zwrócili się do Białego Domu kongresmani zarówno Republikanów, jak i Demokratów.

Rzecznik Obamy stanowczo zdementował, aby jakikolwiek przedstawiciel Białego Domu za poprzedniej prezydentury nakazał inwigilację jakiegokolwiek amerykańskiego obywatela. "Każda sugestia, że było inaczej, jest fałszywa" - oświadczył Kevin Lewis w zwięzłym komunikacie dla mediów.

Agencja Associated Press wskazuje w komentarzu, że choć wielu Republikanów w Kongresie byłoby za zbadaniem sprawy ewentualnego podsłuchu, to jednak wszyscy zdają sobie sprawę z możliwych konsekwencji dla Trumpa, gdy senacka komisja ds. wywiadu zacznie rzeczywiście prześwietlać wszystkie informacje dot. jego sztabu z okresu kampanii wyborczej.

W USA trwa gorąca polemika wokół zatajenia kontaktów wysoko postawionych ludzi z otoczenia prezydenta z przedstawicielami Rosji, a FBI i Kongres prowadzą śledztwa w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie w ub. roku.