Pogrzeb "pakistańskiej Matki Teresy" z udziałem władz

W Karaczi odbył się w sobotę pogrzeb zmarłej 10 sierpnia, dr Ruth Pfau – "pakistańskiej Matki Teresy", która w ciągu 57 lat stworzyła ponad 150 ośrodków opieki nad trędowatymi w Pakistanie. W pogrzebie wziął udział pakistański prezydent Mamnoon Hussain.

Zdjęcie Siostra Ruth Pfau jest pierwszą chrześcijanką w historii Pakistanu, która została uhonorowana państwowym pogrzebem /PAP/EPA

Siostra Ruth Pfau, która zmarła w wieku 87 lat, jest pierwszą chrześcijanką w historii Pakistanu, która została uhonorowana państwowym pogrzebem.

Po nabożeństwie w katedrze pod wezwaniem św. Patryka w Karaczi, na cmentarzu katolickim w tym mieście kompania honorowa pakistańskiej armii oddała salwę złożoną z 19 wystrzałów ku jej czci. Flagi Pakistanu i Stolicy Apostolskiej zostały opuszczone do połowy masztu.

Wywodząca się z Niemiec wschodnich, Ruth Katherina Martha Pfau, której w latach 50. udało się uciec z Lipska znajdującego się w radzieckiej strefie okupacyjnej na zachód, przeszła z wyznania ewangelickiego na katolicyzm po zakończeniu studiów medycznych w Moguncji.

W 1957 r. wstąpiła w Paryżu do Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, tzw. sercanek i jako misjonarka tego zakonu została wysłana do południowych Indii. Z powodu problemów z wizą znalazła się w ówczesnej stolicy Pakistanu, Karaczi. Oczekując na pozwolenie na wjazd do Indii, odwiedziła kolonię zadżumionych przy McLeod Road w pobliżu Dworca Głównego. Wtedy właśnei postanowiła, że podejmie się opieki nad chorymi na trąd.

W 1963 r. otworzyła w Karaczi pierwszą klinikę dla trędowatych - Centrum Marii Adelajdy. Ocenia się, że w ciągu kilkudziesięciu lat założone przez nią ambulatoria i kliniki udzieliły pomocy 50 tys. rodzinom trędowatych.

Siostra Ruth docierała do najdalszych zakątków Pakistanu. Dzięki jej niezmordowanym wysiłkom Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w 1996 r. Pakistan pierwszy krajem na kontynencie azjatyckim, gdzie trąd znalazł się pod kontrolą. Liczba zachorowań spadła z 19 398 w latach 80. do 531 w 2016 r. To, że tak się stało, było m.in. zasługą niemieckiej sercanki. W 1988 r. przyznano jej honorowe obywatelstwo Pakistanu.

"Zasługi dr Pfau w zwalczaniu trądu w Pakistanie będą zapamiętane. Zostawiła swą ojczyznę, by uczynić z Pakistanu swój dom w służbie ludzkości. Naród pakistański chyli czoła przed dr Pfau. Jej praca na rzecz ludzi będzie kontynuowana" - napisał w specjalnym oświadczeniu po śmierci siostry Ruth 10 sierpnia prezydent Pakistanu Mamnoon Hussain.

Premier Shahid Khaqan Abbasi oświadczył zaś: "Serce dr Ruth Pfau, która urodziła się przecież w Niemczech, zawsze było związane z Pakistanem. Przybyła do naszego młodego państwa u zarania jego niepodległości, aby pomagać osobom dotkniętym chorobą i czynić ich życie lepszym".