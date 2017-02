Policja: Ktoś próbował ukraść ciało Kim Dzong Nama

Malezyjska policja, która bada sprawę morderstwa Kim Dzong Nama utrzymuje, że doszło do próby włamania się do kostnicy, w której przebywa ciało przyrodniego brata Kim Dzong Una. W związku ze sprawą chce przesłuchać dyplomatę z Korei Północnej. O sprawie pisze "The Guardian".

Zdjęcie Kim Dzong Nam /AFP

Policja wie, kto dokonał próby włamania, jednak świadomie nie podała tego do informacji publicznej.

Oświadczenie szefa policji Khalida Abu Bakara rzuca światło na podejrzenia dotyczące udziału Korei Północnej w śmierci Kim Dzong Nama.

Khalid zaznaczył, że na przesłuchanie został wezwany Kim Uk-il, który ma powiązania z linią lotniczą Air Koryo. Policja ma zamiar przesłuchać także 44-letniego Hyon Kwang-songa, północnokoreańskiego dyplomatę.

Do zabójstwa Kim Dzong Nama doszło 13 lutego. 45-latek został zaatakowany i otruty na lotnisku w Kuala Lumpur, skąd miał odlecieć do Makau.

Zmarł w drodze do szpitala.