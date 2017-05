Policja w Paryżu zlikwidowała nielegalny obóz dla uchodźców

Policja w Paryżu ewakuowała 1600 migrantów, którzy na północy miasta stworzyli nielegalny obóz, gdzie żyli w skrajnych warunkach. Uchodźcy pochodzą głównie z Afganistanu, Erytrei i Sudanu - podaje AFP.

Zdjęcie Obóz w Porte de la Chapelle /AFP

Zdaniem dziennikarza AFP, policja wkroczyła do obozu o świcie. Dostała polecenie, by usunąć migrantów, którzy tymczasowo osiedlili się w okolicach najważniejszych dróg dojazdowych do stolicy Francji.

Obóz w dzielnicy Porte de la Chapelle został zlokalizowany w niewielkiej odległości od nowego centrum tranzytowego dla uchodźców, powołanego przez władze paryskiego miasta pod koniec zeszłego roku.

Jak donosi AFP - policja w Paryżu wydała oświadczenie: "Nielegalne obozy stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ich mieszkańców, a także mieszkańców okolicznych miejscowości".



Miesiąc temu, w tym samym miejscu, doszło do starć policji z uchodźcami. Wówczas rannych zostało kilka osób. Teraz operacja została dużo lepiej zaplanowana. Wzięło w niej udział 350 policjantów i 100 pracowników specjalnych. Obyło się bez incydentów.



- Rząd weźmie nas do domów, nie wiem gdzie, ale na pewno będzie lepiej - miał powiedzieć agencji AFP Said, jeden z migrantów.



AFP przypomina, że Europa w ostatnich latach zmagała się z największym kryzysem migrantów od czasów II wojny światowej, gdy miliony ludzi uciekły z ojczystych krajów z powodu wojny i ubóstwa na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej.