​Policja w Rimini o napaści na Polaków: To był wstrząs

"Napaść w Rimini na polskich turystów na plaży była ogromnym wstrząsem dla całego miasta, a także dla sił policyjnych" - powiedział w czwartek wiceszef specjalnej jednostki policji Luciano Baglioni. "Byliśmy wstrząśnięci brutalnością sprawców" - dodał.

Zdjęcie Sprawca ataku w Rimini /East News

"Do napaści na turystów z Polski doszło w sierpniu, a więc pod koniec lata, które wydawało się takie spokojne. Tym większy był to dla nas wstrząs" - podkreślił zastępca komisarza, odnosząc się do ataku na młodą kobietę i mężczyznę dokonanego przez czteroosobowy gang. Polka została kilka razy zgwałcona, a jej partner ciężko pobity. Oboje trafili do szpitala.

Reklama

Proces jedynego pełnoletniego sprawcy napaści, Kongijczyka Guerlina Butungu, zostanie wznowiony w piątek przed sądem w Rimini. Być może już tego dnia zapadnie wyrok.

Trzej pozostali napastnicy mają od 15 do 17 lat. To synowie imigrantów z Maroka i Nigerii. Banda dokonała też dwa tygodnie wcześniej innych napaści i rozbojów, m.in. wobec turystów z Włoch.

Baglioni z komendy w Rimini podkreślił, że to, co wydarzyło się w nocy z 25 na 26 sierpnia, to "wyjątkowo okrutny czyn".

"Po tamtych wydarzeniach wzmocniliśmy kontrole w mieście, ale trzeba zaznaczyć, że w naszej jednostce jest nas mało, 26 osób" - powiedział Baglioni. To ta jednostka, squadra mobile, aresztowała w krótkim czasie wszystkich sprawców napaści.

Wyjaśnił, że braki w personelu są szczególnie dotkliwe latem, gdy miasto nad Adriatykiem odwiedzają miliony osób. "Ale Rimini jest bezpieczne i to gwarantujemy. Niestety, nie można przewidzieć takich wydarzeń" - zastrzegł policjant.

Przyznał jednocześnie, że siły porządkowe mają problemy z imigrantami, przede wszystkim - jak dodał - nielegalnymi.

Z Rimini Sylwia Wysocka

Cara di Mineo - najwięszy w Europie ośrodek dla migrantów 1 29 Wejścia do Cara di Mineo strzeże wojsko. Zaraz za szlabanem znajduje się posterunek policji Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 29