Politico: Kaczyński na liście 12 osób, które mogą "zrujnować" 2017 rok

Amerykański portal Politico umieścił na swoich stronach sybiektywny ranking 12 osób, które "mogą zrujnować 2017 rok". Znaleźli się w nim m.in. politycy, którzy będą doradzać Donaldowi Trumpowi, szefowie populistycznych partii europejskich, a nawet wydawcy tabloidów. W rankingu jest także polski akcent. Na liście piątą pozycję zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Geert Wilders, Jarosław Kaczyński, Nicolas Sarkozy /AFP

"Lider rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość jest bezsprzecznie najbardziej wpływowym antyeuropejskim politykiem w Unii Europejskiej" - pisze Politico. W opinii dziennikarzy, z ust Kaczyńskiego padają słowa, których nie powstydziłby się nawet Nigel Farage.



"Kaczyński dzieli Polskę, podważa zasady prawa i wolność prasy i może zniszczyć porozumienia dotyczące podziału władzy w Brukseli, jeśli nie poprze Donalda Tuska na jego kolejną kadencję" - czytamy.

"Polska była złotym dzieckiem krajów przyjętych niedawno do UE. Dzięki Kaczyńskiemu stała się domem wariatów" - konstatują dziennikarze.



Wśród osób lub rzeczy, które mogą zepsuć rozpoczynający się właśnie rok znaleźli się kolejno:

1. Wydawcy brytyjskich tabloidów - bo mogą "zatruć" negocjacje ws. Brexitu swoimi publikacjami.



2. Szefowie chińskich klubów piłkarskich - bo "psują" rynek piłkarski, oferując miliony za europejskich graczy.



3. Michael Flynn - doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, były generał, dobry kolega Władimira Putina.



4. Beppe Grillo - założyciel włoskiego populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd.



Zdjęcie Beppe Grillo /AFP

5. Jarosław Kaczyński - prezes PiS.



6. Carles Puigdemont - polityk z Katalonii, który dąży do przeprowadzenia referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości od Hiszpanii.



7. Wilbur Ross - przyszły sekretarz handlu w administracji Donalda Trumpa. Inwestor, były bankier, miliarder.



Zdjęcie Wilbur Ross /AFP

8. Rosyjscy hakerzy - którzy mogą namieszać w wyborach w Niemczech i we Francji.



9. Nicolas Sarkozy - były prezydent Francji, który zdaniem redaktorów Politico zasługuje, by "mieć na niego oko" właśnie w kontekście francuskich wyborów.



10. Martin Selmayr - szef gabinetu Jean Claude-Junckera w Komisji Europejskiej, które może zostać jego następcą. Oskarża się go o stronniczość i chęć "zrujnowania" UE.



Zdjęcie Martin Selmayr /AFP

11. Margrethe Vestager - duńska polityk, była minister edukacji, komisarz europejski.



12. Geert Wilders - holenderski polityk, szef Partii Wolności. Słynie z kontrowersyjnych poglądów - zwłaszcza na temat islamu i uchodźców.