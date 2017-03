Polityk z partii Theresy May okrzyknięty bohaterem. Ratował policjanta

Polityk z partii Theresy May został okrzyknięty bohaterem w brytyjskich mediach. Tobias Ellwood udzielał pierwszej pomocy policjantowi, który padł ofiarą napastnika przed parlamentem w Londynie. Funkcjonariusza nie udało się niestety uratować.

Poseł przeprowadził reanimację usta-usta i uciskał rany, aby zatamować przepływ krwi i utrzymać funkcjonariusza przy życiu.

Ellwood to były żołnierz, stąd wiedział, jak prawidłowo przystąpić do czynności reanimacyjnych. Rany, jakie odniósł policjant, były jednak zbyt rozległe. Zmarł, jeszcze zanim został przewieziony do szpitala. Ellwood został na miejscu tragedii, świadkowie widzieli go, jak rozmawia z policją, a jego ręce są zakrwawione.

Tobias Elwood stracił brata w Jona w ataku terrorystycznym do którego doszło na Bali w październiku 2002 roku. Zginęły wówczas 202 osoby, w tym 27 Brytyjczyków.