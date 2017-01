Polska najpopularniejszym kierunkiem dla Ukraińców

Polska jest najpopularniejszym kierunkiem zagranicznych wyjazdów Ukraińców. Dwie piąte zagranicznych wojaży znad Dniepru odbywa się do naszego kraju.

Według danych ukraińskich służb granicznych, w zeszłym roku granicę przekroczyło 25 milionów obywateli. 10 milionów wyjazdów odbyło się do Polski. Na drugim miejscu znalazła się Federacja Rosyjska - 5 milionów. Na trzecim miejscu pod względem popularności wyjazdów są Węgry. W minionym roku na terytorium Węgier wjechało 3 miliony Ukraińców.



Polskie konsulaty przodują też w liczbie wydawanych wiz. Spośród nich liderem jest konsulat we Lwowie, który w zeszłym roku wydał 500 tysięcy dokumentów upoważniających do wjazdu do Polski i strefy Schengen.



Ukraińcy mają też nadzieję na zniesienie przez Unię obowiązku wizowego. Miało to nastąpić w zeszłym roku, ale decyzja jest wciąż odkładana.