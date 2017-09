Polska para prezydencka z wizytą w Kazachstanie

Od oficjalnego powitania przez prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa rozpoczęła się w środę wizyta pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy w tym kraju. Celem wizyty jest m.in. zacieśnianie polsko-kazachstańskich relacji gospodarczych.

Zdjęcie Andrzej Duda z Pierwszą Damą /Jakub Kamiński /PAP

Po ceremonii powitania w Pałacu Prezydenckim w Astanie prezydenci udali się na rozmowę w wąskim gronie. Po niej dojdzie do spotkania delegacji obu państw oraz podpisania umów w obecności szefów państw.

Reklama

Współpraca gospodarcza to główny temat wizyty prezydenta Dudy w Kazachstanie. W ocenie szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego zeszłoroczna wizyta w Polsce prezydenta Nazarbajewa dała impuls do wzajemnego otwarcia się na partnerstwa biznesowe, co przekłada się na wzrost obrotów handlowych w ciągu ostatniego roku.

"Chcemy podtrzymywać i rozwijać ten pozytywny trend, który w ostatnim roku ujawnił się w relacjach gospodarczych z Kazachstanem" - powiedział PAP Szczerski. Przypomniał, że Polska i Kazachstan stanowią ważne punkty łączące Azję z Europą.

Wątkiem politycznym rozmów w Astanie ma być polskie niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

Prezydenci Duda i Nazarbajew wezmą także w środę udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, podczas którego dojdzie do podpisania kolejnych umów dotyczących współpracy pomiędzy oboma krajami. Forum odbędzie się na marginesie wystawy Expo, która potrwa w Astanie do 10 września.

Jeszcze w Pałacu Prezydenckim w obecności Dudy i Nazarbajewa porozumienia ze stroną kazachstańską podpiszą w imieniu polskiego rządu: minister środowiska Jan Szyszko oraz wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Para prezydencka w środę złoży także wizytę w muzeum pamięci ofiar represji AŁŻIR, mieszczącym się na terenie dawnego łagru dla kobiet.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda będą przebywać w Kazachstanie do piątku. W czwartek prezydent będzie gospodarzem Narodowego Dnia Polskiego na wystawie Expo w Astanie. Para prezydencka spotka się również z Polakami mieszkającymi w Kazachstanie.

Z Astany Magdalena Cedro (PAP)