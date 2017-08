Polski kierowca z zarzutami za wypadek na M1

31-letni Polak Ryszard M. otrzymał zarzuty za spowodowanie wypadku na autostradzie M1 niedaleko miasta Newport Pagnell w Anglii, w którym zginęło osiem osób, a cztery zostały ciężko ranne. Według policji mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek i busa doszło z piątku na sobotę, ok. godziny 3 czasu lokalnego (ok. godz. 4 w Polsce). Siedem z ośmiu ofiar śmiertelnych było członkami jednej rodziny.

Polakowi przedstawiono osiem zarzutów dotyczących spowodowania śmierci przez niebezpieczne prowadzenie samochodu i nieodpowiedzialną jazdę pod wpływem alkoholu, a także cztery zarzuty dotyczące spowodowania poważnych uszkodzeń ciała.

Mężczyzna został zatrzymany w areszcie i w poniedziałek stanie przed sądem w High Wycombe.

Policja poinformowała również o aresztowaniu kierowcy drugiej ciężarówki. 53-letni David W. otrzymał zarzuty spowodowania śmierci ośmiu osób przez niebezpieczne prowadzenie samochodu i cztery zarzuty spowodowania poważnych uszkodzeń ciała, ale nie był pod wpływem alkoholu.

Brytyjczyk został warunkowo wypuszczony z aresztu i stanie przed sądem w Milton Keynes 11 września.

Newport Pagnell leży ok. 70 km na północny-zachód od Londynu.

Z Londynu Jakub Krupa