"Polski obóz" we włoskiej telewizji. Ambasada interweniuje

"Polskim obozem zagłady" nazwano niemiecki nazistowski obóz Auschwitz w dzienniku włoskiej komercyjnej stacji telewizyjnej Canale 5 w piątek w materiale na temat obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tej sprawie interweniowała ambasada RP w Rzymie.

W materiale w porannym wydaniu programu informacyjnego Tg5 przypomniano, że 27 stycznia to rocznica wyzwolenia "polskiego obozu zagłady" Auschwitz. Następnie mowa była o obchodach rocznicy z udziałem prezydenta Włoch Sergio Mattarelli i przewodniczących obu izb parlamentu.

Ambasada RP we Włoszech poinformowała PAP, że w sprawie tego sformułowania natychmiast interweniowała u kierownictwa redakcji dziennika Tg5.

W środę, na dwa dni przed obchodami Dnia Pamięci, polska ambasada wystosowała obszerny apel do włoskich mediów o to, by używać właściwego określenia w odniesieniu do obozu Auschwitz i przypomniała, że poprawna nazwa, zaaprobowana przez UNESCO to: “Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady".

W styczniu polska placówka dyplomatyczna we Włoszech interweniowała także w redakcjach agencji Ansa i dziennika "Corriere della Sera", gdzie również napisano o "polskim obozie".

Interweniowano też w redakcji dziennika 3 kanału telewizji RAI.

