"Polski obóz zagłady" w depeszy Ansy

"Polski obóz zagłady" - tak nazwano były hitlerowski obóz w Auschwitz w depeszy agencji Ansa w poniedziałek. Błąd ten pojawił się w zapowiedzi prezentacji filmu dokumentalnego na temat podróży na teren obozu. Po interwencji PAP włoska agencja prasowa usunęła sformułowanie. "Polski" zmieniono na "nazistowski".

Zdjęcie Obóz zagłady Auschwitz-Birkenau /Łukasz Kalinowski /East News

Błąd pojawił się wieczorem w zapowiedzi prezentacji filmu dokumentalnego na temat podróży młodzieży ze szkoły średniej z okolic Bolonii na teren obozu. Projekcja odbędzie się w Izbie Deputowanych Włoch z udziałem jej przewodniczącej Laury Boldrini.

Prezentację zapowiedziano na 23 stycznia, czyli na cztery dni przed Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Autorami filmu są Francesco Conversano i Nene Grignaffini.

Przeciwko sformułowaniom "polski obóz" w mediach zawsze ostro protestuje Ambasada RP we Włoszech. Także po tym kolejnym przypadku ambasador Tomasz Orłowski w rozmowie z PAP zapowiedział, że zwróci się do włoskiej agencji prasowej. Poinformował jednocześnie, że we wtorek ma zaplanowane spotkania z przedstawicielami klubów parlamentarnych Izby i im także zwróci uwagę na tę kwestię.