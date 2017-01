Ponad tysiąc migrantów szturmowało granicę między Marokiem i Ceutą

Ponad tysiąc migrantów próbowało w niedzielę przeskoczyć wysokie podwójne ogrodzenie między Marokiem i hiszpańską Ceutą - informuje AFP.



Z informacji przekazanych przez lokalne władze wynika, że rannych zostało 5 hiszpańskich policjantów i około 50 funkcjonariuszy marokańskich.

Szturm rozpoczął się o godz. 4 nad ranem lokalnego czasu. Jak podaje AFP, była to akcja "zorganizowana i wyjątkowo brutalna". Jeden z policjantów stracił oko. Nikomu nie udało się jednak przedostać na teren Ceuty.



Do podobnego zdarzenia doszło 9 grudnia. Wówczas około 400 migrantów wdarło się na teren maleńkiej enklawy. W trakcie ataku rannych zostało 3 migrantów i 2 funkcjonariuszy policji.



Ceuta to eksklawa Hiszpanii - jest usytuowana na terytorium Maroka (stanowi zatem na terenie tego państwa enklawę). Zarówno Ceuta, jaki i Melila (również należąca do Hiszpanii) są atrakcyjne dla uchodźców, ponieważ posiadają granicę lądową z krajem afrykańskim.