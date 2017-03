Porażka Trumpa. Kluczowe głosowanie odłożone

Przywódcy republikanów w Izbie Reprezentantów odłożyli w czwartek głosowanie nad zniesieniem systemu opieki medycznej, potocznie nazywanego Obamacare, ponieważ nie zdołali zgromadzić wystarczającej liczby głosów.

Zdjęcie Odłożenie głosowania nad spełnieniem sztandarowej obietnicy wyborczej jest dużą porażką dla prezydenta Donalda Trumpa /JIM WATSON /AFP

Odłożenie głosowania nad spełnieniem sztandarowej obietnicy wyborczej Partii Republikańskiej (GOP), jest dużą porażką dla prezydenta Donalda Trumpa i republikańskiego przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana, którzy mieli nadzieję na zniesienie właśnie w czwartek reformy systemu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez poprzednią demokratyczną administrację 7 lat temu.

System opieki medycznej, nazywany od nazwiska poprzedniego prezydenta Baracka Obamy Obamacare, został wprowadzony w życie na podstawie Ustawy o Dostępnej Opiece Medycznej (Affordable Health Care Act) przyjętej wyłącznie głosami Demokratów 7 lat temu, 23 marca 2010 roku.

Powodem odłożenia głosowania w czwartek był przede wszystkim sprzeciw konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej, a szczególnie członków ugrupowania "caucusu (grupy) wolności".

Republikanie z "caucusu wolności" uważają , że projekt systemu opieki zdrowotnej, jakim przywódcy GOP w Izbie zamierzają zastąpić Obamacare, jest zbyt zachowawczy i poprzez stosowanie ulg podatkowych w zakupie ubezpieczeń medycznych zbyt kosztowny.

Z tego powodu Republikanie z "grupy wolności" sarkastycznie, nazywają nowy projekt "Obamacare, wersja 2.0" ponieważ zawiera on wiele elementów obecnie istniejącego systemu.

Nowy projekt reformy opieki medycznej, oprócz sprzeciwu Demokratów i "konserwatystów fiskalnych" z GOP, jest krytykowany także - z radykalnie odmiennych powodów - przez lewe skrzydło Partii Republikańskiej.

Sprzeciw ustawodawców republikańskich o radykalnie wolnorynkowych poglądach i lewicowych Republikanów powoduje, że do zniesienia Obamacare i przyjęcia Ustawy o Amerykańskiej Opiece Medycznej (American Health Care Act - AHCA) Republikanom, którzy stanowią większość w Izbie Reprezentantów, brakuje wystarczającej ilości głosów.

System ubezpieczeń medycznych, którymi Republikanie zamierzają zastąpić Obamacare, jest oparty na zasadach rynkowych i na zbiorowych ubezpieczeniach medycznych zapewnianych obecnie przez większość amerykańskich pracodawców.

Osoby, którym pracodawca nie zapewnia ubezpieczenia, bądź pracujące na podstawie umowy o dzieło, będą mogły przy zakupie ubezpieczeń medycznych skorzystać z ulg podatkowych. Wysokość ulg podatkowych będzie uzależniona od wieku i dochodów osób indywidualnie dokonujących zakupów ubezpieczeń medycznych.

Przedstawiony przez Republikanów z Izby Reprezentantów projekt reformy systemu ubezpieczeń medycznych przewiduje wstrzymanie federalnych dotacji na działalność takich organizacji Planned Parenthood Federation of America (Amerykańska Federacja Planowanego Rodzicielstwa) i innych, które w swojej działalności dopuszczają stosowanie aborcji.

Najstarsi Amerykanie , którzy ukończyli 65 rok życia będą korzystać, tak jak obecnie, z federalnego systemu bezpłatnych ubezpieczeń medycznych Medicare. Koszt tego programu stanowi ok. 15% budżetu federalnego.

W przeciwieństwie do Obamacare, w nowym systemie opieki zdrowotnej posiadanie ubezpieczeń medycznych nie będzie obowiązkowe, a osoby nieposiadające ubezpieczeń nie będą musiały zapłacić za brak polisy kary, jak to ma miejsce obecnie.

Wymóg obowiązkowego posiadania przez wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym ubezpieczenia medycznego był najczęściej krytykowanym przez Republikanów wymogiem Obamacare.

Eksperci ponadpartyjnego Kongresowego Biura Budżetu (CBO) w swojej analizie projektu reformy doszli do wniosku, że wprowadzenie reformy opracowanej przez ustawodawców GOP, spowoduje w pierwszym roku po wprowadzeniu reformy utratę ubezpieczenia medycznego przez ok. 14 milionów, a ciągu 10 lat funkcjonowania nowego systemu 24 milionów Amerykanów.

Demokraci wykorzystują przewidywaną przez CBO możliwość zwiększenia liczby Amerykanów nieposiadających ubezpieczenia jako podstawowy argument w próbach zablokowania reformy republikańskiej i tym samym ocalenia Obamacare.

Republikanie skrytykowali wnioski CBO wskazując , że eksperci tego biura często mylili się w przeszłości.

Republikanom podoba się natomiast, że analiza CBO przewiduje, iż w ciągu 10 lat od wprowadzenia w życie reformy nastąpi spadek deficytu w wydatkach rządowych o 337 miliardów dolarów oraz, że wydatki rządowe na opiekę medyczną zostaną zmniejszone o 1,2 biliona dolarów.

Obecnie, złożona z reguły z 435 deputowanych Izba Reprezentantów, urzęduje w niepełnym składzie 428 kongresmanów ponieważ kongresmeni, którzy weszli do gabinetu Trumpa musieli złożyć swoje mandaty.

Dlatego do zniesienia Obamacare i przyjęcia ustawy o nowej reformie potrzeba przynajmniej 215 głosów. Do osiągnięcia tej "magicznej liczby" republikanom brakuje obecnie co najmniej 22 głosów.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski