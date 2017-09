Poroszenko po spotkaniu z Trumpem: USA popierają misję ONZ w Donbasie

"Stany Zjednoczone popierają propozycje Kijowa w sprawie rozmieszczenia misji pokojowej ONZ w Donbasie" – oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Petro Poroszenko po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Nowym Jorku.

Zdjęcie Petro Poroszenko i Donald Trump /AFP

"USA w pełni popierają propozycje Ukrainy, moje propozycje, które zostały ogłoszone jeszcze w 2015 roku i które dotyczą rozmieszczenia na wschodzie Ukrainy, na terytorium okupowanym, sił pokojowych z mandatem ONZ" - powiedział dziennikarzom po rozmowach Poroszenko.

Reklama

Prezydent Ukrainy przekazał, że w trakcie rozmowy poruszono kwestie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz reform na Ukrainie.

"Dla mnie istotne było to, że usłyszałem poparcie dla naszych reform i pozytywną ocenę wyników, do których doprowadziły te reformy. Jest to dla nas bardzo ważne. Ustaliliśmy, że współpraca w kwestii reform będzie kontynuowana" - zaznaczył prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Poroszenko spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku, gdzie obaj prezydenci uczestniczą w 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.