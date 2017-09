Poroszenko prosi ONZ o przysłanie sił pokojowych do Donbasu

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował w środę do Rady Bezpieczeństwa ONZ o jak najszybsze przysłanie do jego kraju sił pokojowych. W jego ocenie mogłyby to powstrzymać rozwój konfliktu z prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

"Sytuacja w Donbasie nie ulega żadnej poprawie. Nie zważając na wiele inicjatyw przerwania ognia, zwykli ludzie, którzy tam żyją, nadal cierpią" - oświadczył Poroszenko.



"Nasze (ukraińskie) błękitne hełmy uczestniczyły w operacjach ONZ na całym świecie. W wielu sytuacjach były głównym graczem, który pozwolił doprowadzić do pokoju: i na Bałkanach i w Afryce. Dziś to my chcemy oprzeć się na pokojowym ramieniu ONZ" - podkreślił Poroszenko.