Brytyjsko-australijska para spadła z wysokości około 30 metrów, próbując zrobić sobie selfie - informuje "The Guardian". Ciała kobiety i mężczyzny odnaleziono na jednej z portugalskich plaż.

Do tragicznego wypadku doszło w portugalskim kurorcie Ericeira. To malownicza, nadmorska miejscowość na zachodnim wybrzeżu kraju.

Jak informuje "The Guardian", brytyjsko-australijska para spadła na popularną wśród turystów plażę Praia dos Pescadores (tłum. Plaża Rybaków), która jest otoczona klifami.

Szef służb ratunkowych Rui Pereira da Terra poinformował, że kobieta i mężczyzna najprawdopodobniej próbowali zrobić sobie selfie na tarasie widokowym nad plażą.



"Na ścianie znaleźliśmy telefon. Wszystko wskazuje na to, że ofiary próbowały zrobić selfie, gdy telefon nagle wypadł im z rąk. Próbowali go złapać i spadli" - wyjaśnił.



Jak informuje "The Guardian", para spadła z wysokości około 30 metrów.

Portugalska gazeta "Jornal de Notícias" podała, że ciała kobiety i mężczyzny odnaleźli rybacy we wtorek rano, około godz. 6.30.

"Początkowo rybacy myśleli, że to ludzie śpiący na plaży. Dopiero, gdy podeszli bliżej, uświadomili sobie, że para jest martwa. Byli zszokowani tym, co zobaczyli" - napisał dziennik.



Służby nie ujawniły tożsamości ofiar. Poinformowano jedynie, że kobieta miała około 30 lat, a mężczyzna - około 40 - donosi "The Guardian".