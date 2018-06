Portugalia: Policja rozdaje elektroniczne bransoletki dla dzieci

Portugalska policja uruchomiła w poniedziałek program dystrybucji elektronicznych bransoletek dla dzieci, identyfikujących w czasie rzeczywistym ich miejsce przebywania. Gadżet trafi zarówno do Portugalczyków, jak i zagranicznych turystów.

Zdjęcie Bransolety gwarantują bezpieczeństwo noszącym je dzieciom /123RF/PICSEL

Jak poinformowała w komunikacie komenda główna policji w Lizbonie, choć akcja "Estou aqui" ("Jestem tutaj") prowadzona jest głównie wśród uczniów miejscowych szkół i przedszkoli, to mogą do niej przystąpić też osoby planujące urlop w Portugalii.



"W ramach tego programu dzieci w wieku od 2 do 10 lat otrzymują błękitną bransoletkę z metalowym chipem, do którego przypisany jest odpowiedni kod. Będzie on aktywny do maja 2019 r." - poinformowała policja.

Reklama

Numery przypisane każdemu dziecku znajdują się w elektronicznej bazie danych policji. Po zgłoszeniu o zaginięciu posiadacza bransoletki funkcjonariusze aktywują system poszukiwania sygnału emitowanego przez urządzenie.

Dystrybucja bransoletek dla dzieci odbywa się w policyjnych komisariatach na terenie całej Portugalii. Wcześniej opiekunowie muszą złożyć wniosek o wydanie gadżetu za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa spraw wewnętrznych, podając dane najmłodszych.

Bransoletka wydawana jest bezpłatnie zarówno osobom indywidualnym, jak i instytucjom pracującym z najmłodszymi.

"Szkoły, a także przedszkola, do których uczęszczają moje dzieci, zamówiły już błękitne bransoletki. Będą one rozdawane wśród podopiecznych w drugim tygodniu czerwca, na krótko przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego w Portugalii" - powiedziała PAP Henriqueta Silva, mieszkanka lizbońskiej dzielnicy Carnide.

Szacuje się, że w tym roku na terenie całej Portugalii może zostać rozdana rekordowa liczba prawie 100 tys. bransoletek. Najwięcej z nich powinno trafić do najmłodszych z aglomeracji Porto i Lizbony.

Choć program "Estou aqui" rozwijany jest od 2012 r., to dotychczas nie był masowo wykorzystywany przez zagranicznych turystów. W pierwszych latach niewiele wiedzieli o nim także sami Portugalczycy.

Z Lizbony Marcin Zatyka