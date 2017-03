Portugalia przywróci kontrole na granicach w związku z wizytą papieża

Portugalia przywróci kontrole graniczne w związku z wizytą papieża Franciszka w sanktuarium maryjnym w Fatimie zaplanowaną na 12 i 13 maja. Kontrole będą obowiązywać w dniach 10-14 maja. Decyzję podjęto w czwartek podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Zdjęcie Wprowadzenie kontroli granicznych to jeden z kilku elementów zabezpieczenia wizyty papieża, który weźmie udział w centralnych uroczystościach stulecia objawień fatimskich /AFP

Portugalski rząd przypomniał, że będzie to trzeci przypadek przywrócenia kontroli na granicach tego kraju od czasu wejścia Lizbony do strefy Schengen w 1990 r. Wcześniej obowiązywały one podczas rozgrywanych w tym kraju piłkarskich mistrzostw Europy w 2004 r. oraz lizbońskiego szczytu NATO w 2010 r.

Wprowadzenie kontroli granicznych to jeden z kilku elementów zabezpieczenia wizyty papieża, który weźmie udział w centralnych uroczystościach stulecia objawień fatimskich. W marcu rządząca Portugalią Partia Socjalistyczna porozumiała się z Partią Socjaldemokratyczną, największym ugrupowaniem opozycji, w sprawie zalegalizowania inwigilacji osób podejrzanych o terroryzm. Nowa ustawa, która powinna zostać przyjęta w kwietniu, ma pozwolić służbom na kontrolowanie telefonów podejrzanych osób, a także ich aktywności w internecie.

W połowie marca portugalskie media ujawniły, że rząd Antonio Costy planuje również nabycie technologii pozwalającej na przejęcie kontroli nad dronami. Nowy sprzęt miałby zostać wykorzystany właśnie podczas głównych obchodów stulecia objawień w Fatimie, w których prawdopodobnie weźmie udział największa liczba uczestników w historii tego sanktuarium.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa sanktuarium w Fatimie Carmo Rodeia, instytucja ta nie dysponuje precyzyjnymi danymi, na podstawie których mogłaby stwierdzić, ile osób będzie towarzyszyło wizycie Franciszka w tej miejscowości.

Osoby przybywające do Fatimy nie muszą się wcześniej rejestrować, dlatego nie mamy wiedzy, ile osób pojawi się w naszym sanktuarium 12 i 13 maja. Podane opinii publicznej szacunki o możliwym przybyciu 1,5 mln pielgrzymów pochodzą od miejscowych władz samorządowych - mówiła Rodeia.

Do Fatimy w ciągu roku przybywa około 5 mln turystów. Lokalni samorządowcy przewidują, że w związku z papieską wizytą i obchodzonym właśnie rokiem jubileuszowym do tej miejscowości może dotrzeć w 2017 r. rekordowa liczba 8 mln pielgrzymów.

Franciszek przyleci do Portugalii 12 maja samolotem włoskich linii Alitalia, w godzinach popołudniowych. Lądowanie zaplanowano w bazie wojskowej Monte Real w pobliżu Fatimy. Będzie czwartym papieżem, po Pawle VI, Janie Pawle II i Benedykcie XVI, który odwiedzi to sanktuarium maryjne.

Z Lizbony Marcin Zatyka