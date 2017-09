Potwierdzenie z estońskiej prezydencji: 25 września kraje UE zajmą się sprawą Polski

25 września na posiedzeniu unijnych ministrów ds. europejskich Komisja Europejska przedstawi informacje dotyczące procedury praworządności, jaką prowadzi wobec Polski. Informację potwierdziła estońska prezydencja, która odpowiada za to spotkanie.

Wcześniej dyplomaci podali, że Komisja wystąpiła na środowym spotkaniu unijnych ambasadorów z wnioskiem w tej sprawie. Wiceszef KE Frans Timmermans chce przekazać informacje przedstawicielom państw członkowskich odnośnie do dialogu z władzami w Warszawie w kontekście procedury praworządności.



Według informacji estońskiej prezydencji KE ma przedstawić tę sprawę w punkcie "sprawy różne". Oznacza to, że po wypowiedzi Timmermansa każdy z ministrów będzie mógł zabrać głos, choć nie będzie to formalna debata, w której trzeba przedstawić swoje stanowisko.

Według relacji jednego ze źródeł PAP na spotkaniu ambasadorów żaden z przedstawicieli państw członkowskich nie zareagował na wniosek KE w tej sprawie. Jeszcze w maju ustalono, że Komisja ponownie przedstawi problem dotyczący praworządności w Polsce Radzie UE, czyli reprezentantom państw członkowskich.

Przedstawiciele władz Polski podchodzą do sprawy spokojnie. "Zobaczymy, co Komisja Europejska będzie miała do powiedzenia. Na pewno bardzo rzeczowo się do tego odniesiemy" - powiedział PAP jeden z polskich dyplomatów w Brukseli.

W poniedziałek wiceszef KE Frans Timmermans mówił, że jest optymistą, jeśli chodzi o wypracowanie na drodze dialogu rozwiązania dotyczącego praworządności w naszym kraju. Zastrzegł jednocześnie, że jeśli tak się nie stanie, UE użyje narzędzi, jakie ma do dyspozycji w tej sprawie.

"Mamy odpowiednie instrumenty, mamy artykuł 7. traktatu, który możemy uruchomić, ale ostatecznie w Europie rozwiązujemy problemy przez dialog. To coś, co staram się robić od półtora roku z polskim rządem, aby uniknęli ograniczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości" - mówił Timmermans.

W ubiegłym tygodniu wiceszef KE mówił, relacjonując stan dialogu z Polską, że najnowsza odpowiedź z Warszawy na zalecenia w sprawie praworządności nie wskazuje, iż rząd planuje jakiekolwiek kroki, aby zająć się wskazanymi przez KE problemami.

Po czwartkowej debacie z europosłami Timmermans podkreślał, że KE jest bardzo bliska uruchomienia art 7. unijnego traktatu wobec Polski, ale uzależnia ten ruch od propozycji prezydenta Andrzeja Dudy i sytuacji sędziów Sądu Najwyższego. Z jego słów wynikało, że KE uruchomi art. 7, jeśli zostaną oni odwołani.

Podczas ostatniej dyskusji na posiedzeniu Rady UE w maju większość państw członkowskich opowiedziała się za dalszym dialogiem KE z Polską. Jak informowali dyplomaci, za zamkniętymi drzwiami krytycznie o posunięciach rządu w Warszawie wypowiadało się kilkunastu ministrów z 22, którzy zabrali wówczas głos.

