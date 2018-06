Powracają krzyże w Bawarii

Od dzisiaj obowiązuje nowe prawo, które nakazuje, aby w Bawarii chrześcijańskie krzyże wisiały przy wejściu do wszystkich budynków publicznych. To konsekwencja ustawy, którą ogłosił w kwietniu tego roku bawarski rząd Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Przeciwko nowemu prawu protestują politycy partii Zielonych oraz SPD.

Zdjęcie Premier Bawarii Markus Soeder z CSU powiedział, że powrót krzyży do budynków publicznych to odrodzenie chrześcijańskiej tożsamości /Peter Kneffel / dpa /AFP

Bawaria to land zamieszkany w zdecydowanej większości przez katolików, którzy domagają się powrotu krzyży do budynków publicznych. Zgodnie z nową ustawą, przy wejściu do każdego budynku publicznego musi wisieć krzyż.



Reklama

Premier Bawarii Markus Soeder z CSU przypomniał, że krzyż to "symbol miłosierdzia, ludzkiej godności i tolerancji, a jego powrót do budynków publicznych to odrodzenie chrześcijańskiej tożsamości".



Szefowa bawarskiej SPD Natascha Kohnen żąda natomiast od premiera Bawarii natychmiastowego wycofania ustawy. Wiceprzewodnicząca bawarskiego parlamentu z partii Zielonych Ulrike Gote stwierdziła, że wieszanie krzyży w budynkach publicznych jest niezgodne z niemiecką konstytucją.



Obowiązek wieszania krzyży od początku krytykował także przewodniczący niemieckiego Episkopatu kardynał Reinhard Marx.



Z obowiązku wieszania krzyży zwolnione są budynki szkół wyższych, teatry i muzea. W kwestii tych miejsc ustawodawca mówi jedynie o zaleceniu takiego działania.