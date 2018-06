Prasa: "Straszliwe" zbrodnie australijskich żołnierzy w Afganistanie

"Pogardę dla ludzkiego życia" i "niedozwoloną przemoc" podczas operacji w Afganistanie wykazywali żołnierze australijskich sił specjalnych - podał w piątek dziennik "Sydney Morning Herald", powołując się na zeznania w rządowym śledztwie. Jeden z informatorów powiedział, że przez ostatnie 15 lat działy się "straszliwe rzeczy".

Ministerstwo obrony Australii wszczęło śledztwo w 2016 roku po pojawieniu się pogłosek o możliwych naruszeniach prawa wojennego przez australijskich żołnierzy w Afganistanie w latach 2005-2016.

Przedtem prowadzono nieoficjalne dochodzenie, podczas którego - jak pisze "Sydney Morning Herald" - źródła w australijskich siłach specjalnych opisywały przypadki niezatwierdzonego przez dowództwo stosowania przemocy podczas prowadzonych operacji. Mowa była też o "problemach głęboko zakorzenionych w kulturze" sił specjalnych i zachowaniu żołnierzy "daleko wykraczającym poza zwykłe odreagowywanie (stresu)".

Gazeta nie przytacza konkretnych zbrodni wojennych, jednak informatorzy zeznający w dochodzeniu, na których się powołuje, wspominają o "nieautoryzowanym i niedozwolonym stosowaniu przemocy podczas operacji" oraz o demonstrowanej przez australijskich komandosów "pogardzie dla ludzkiego życia i godności".

"Dochodziło do straszliwych rzeczy"

"Wiem, że przez ostatnie 15 lat działy się straszne rzeczy. Do po prostu straszliwych rzeczy dochodziło w Kabulu" - powiedział jeden z informatorów.

Ministerstwo obrony Australii w oświadczeniu przekazanym redakcji "Sydney Morning Herald" podkreśliło, że "poważnie traktuje wszelkie doniesienia dotyczące australijskich sił zbrojnych" oraz że "jest świadome zarzutów dotyczących poważnych problemów z udziałem specjalnej grupy zadaniowej w Afganistanie".

Nadawca ABC wcześniej informował o domniemanym tuszowaniu skandalu po zabiciu afgańskiego chłopca przez żołnierzy australijskich sił specjalnych.

Australia jako bliski sojusznik USA od 17 lat wysyła swoje wojska do Afganistanu do walki z talibami i innymi islamistami. Obecnie w tym kraju przebywa ok. 300 australijskich żołnierzy.