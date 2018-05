Premier Izraela: Iran przekroczył czerwoną linię

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w czwartek, że Iran, wystrzeliwując z terytorium Syrii rakiety wymierzone w izraelskie obiekty na Wzgórzach Golan, przekroczył "czerwoną linię". Netanjahu podkreślił, że reakcja jego kraju była adekwatna.

Zdjęcie Benjamin Netanjahu /AFP

W krótkim nagraniu wideo Netanjahu podkreślił, że przeprowadzony w nocy ze środy na czwartek izraelski atak na irańskie cele w Syrii był tylko konsekwencją działań Iranu.

Zdaniem premiera Izraela była to "adekwatna" odpowiedź na poczynania Iranu, który "przekroczył czerwoną linię".

"Jesteśmy w trakcie przedłużającej się walki i nasza polityka jest jasna: nie pozwolimy Iranowi na militarne umocnienie się w Syrii" - powiedział Netanjahu. Podkreślił, że żadna z wystrzelonych przez Iran rakiet nie dosięgła Izraela.

Jak podała strona izraelska, elitarne irańskie siły Al-Kuds wystrzeliły z terytorium Syrii rakiety w izraelskie obiekty na okupowanych przez Izrael Wzgórzach Golan. Ataku dokonano ok. 20 rakietami, które przechwycił izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła lub też które nie dotarły do izraelskich obiektów.

W odpowiedzi Izrael dokonał nalotów na pozycje syryjskiego wojska i wspieranych przez Iran bojówek na terenie Damaszku, w środkowej części Syrii i na jej południu. Zaatakowane zostały domniemane obiekty libańskiego Hezbollahu oraz obszary, gdzie stacjonują irańscy doradcy wojskowi. Jak powiedział w czwartek Netanjahu, "był to szeroko zakrojony atak na irańskie cele w Syrii".

Zdaniem Reutera był to największy izraelski atak w Syrii od wybuchu wojny domowej w tym kraju w 2011 roku. Portal Times of Israel ocenia, że były to najpoważniejsze bezpośrednie starcia między siłami Izraela i Iranu w historii oraz najpoważniejszy izraelski atak w Syrii od czasu wojny Jom Kippur z 1973 roku.

Izrael postrzega Iran jako największe zagrożenie dla swego istnienia i już wcześniej atakował irańskie siły w Syrii oraz sprzymierzone z nimi bojówki.

Napięcie między Izraelem a Iranem narastało w ostatnich dniach z powodu niepewności co do przyszłości porozumienia nuklearnego zawartego w 2015 roku przez Iran i sześć światowych mocarstw. We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wycofuje swój kraj z umowy.