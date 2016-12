Premier Japonii Shinzo Abe w poniedziałek złożył wieńce w dwóch miejscach pamięci na Hawajach, poświęconych ofiarom japońskiego ataku na amerykańską bazę Pearl Harbor w 1941 roku. Później szef japońskiego rządu złoży wizytę na miejscu ataku sprzed 75 lat.

Zdjęcie Premier Japonii Shinzo Abe oddał cześć ofiarom ataku na Pearl Harbor /AFP

Po przybyciu na Hawaje Abe udał się na National Memorial Cemetery of the Pacific w centrum Honolulu, czyli na cmentarz, na którym spoczywają weterani pierwszej i drugiej wojny światowej, a także wojen w Korei i Wietnamie. Premier złożył tam wieniec i przez chwilę stał w milczeniu.

Następnie Abe udał się pod pobliski pomnik upamiętniający ofiary wypadku z 2001 roku, gdy okręt podwodny amerykańskiej marynarki wojennej USS Greeneville podczas wynurzania zderzył się z japońskim kutrem szkoleniowym Ehime Maru w odległości ok. 20 km od wybrzeży Oahu, wyspy wchodzącej w skład hawajskiego archipelagu. Kuter zatonął, a dziewięć osób z jego pokładu, w tym czterech uczniów szkoły średniej, zginęło. Także w tym miejscu Abe złożył wieniec i skłonił głowę w symbolicznym geście.

We wtorek Shinzo Abe jako pierwszy urzędujący premier Japonii złoży hołd ofiarom ataku na Pearl Harbor przy pomniku USS Arizona Memorial; upamiętnia on ponad 1100 amerykańskich marynarzy, którzy zginęli na pokładzie pancernika USS Arizona, zatopionego w tym miejscu przez japońskie lotnictwo. Ustępujący prezydent USA Barack Obama będzie towarzyszył premierowi Japonii.

Na początku grudnia szef gabinetu japońskiego premiera zapowiedział, że Abe nie wybiera się na Hawaje, by przeprosić tam za atak na Pearl Harbor, lecz by "przyczynić się do ukojenia dusz tych, którzy polegli na wojnie".



Symboliczna odpowiedź na wizytę Obamy

Obecność szefa japońskiego rządu w Pearl Harbor komentowana jest jako symboliczna odpowiedź na wizytę złożoną w maju przez Obamę w Hiroszimie. Obama jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził miejsce amerykańskiego ataku z użyciem bomby atomowej z 6 sierpnia 1945 roku; Abe towarzyszył wówczas przywódcy USA.

7 grudnia 1941 roku japońskie lotnictwo zaatakowało amerykańskie okręty w bazie marynarki wojennej i lotnictwa Pearl Harbor na należącej do USA wyspie Oahu. Główny cel ataku - sparaliżowanie amerykańskiej Floty Pacyfiku - nie został osiągnięty, ale poniesione przez Amerykanów straty były znaczne. Atak na Pearl Harbor spowodował przystąpienie USA do II wojny światowej.