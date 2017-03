Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podejrzewany o korupcję

Kolejna z rosyjskich partii, reprezentowanych w parlamencie, oczekuje od premiera Dmitrija Miedwiediewa wyjaśnień odnośnie zarzutu korupcji. Rosjanie chcą, aby szef rządu odniósł się do doniesień o przyjmowaniu przez niego korzyści majątkowych od oligarchów.

Zdjęcie Dmitrij Miedwiediew i Władimir Putin /AFP

O sprawie stało się głośno, gdy lider opozycji Aleksiej Nawalny opublikował film, w którym zarzucił szefowi rządu stworzenie sieci powiązań korupcyjnych i wejście w posiadanie pałaców, winnic i luksusowych jachtów. Sam Dmitrij Miedwiediew nigdy nie odniósł się do tych oskarżeń, a jego współpracownicy ograniczyli się do stwierdzenia, że są one elementem kampanii wyborczej Aleksieja Nawalnego.



Reklama

W połowie marca deputowany Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Walerij Raszkin zwrócił się pisemnie do organów ścigania, w tym do Prokuratora Generalnego, aby zbadał zarzuty stawiane Miedwiediewowi.



Następnym politykiem, który tym razem zwrócił się bezpośrednio do szefa rządu o wyjaśnienie afery korupcyjnej, okazał się lider Sprawiedliwej Rosji Siergiej Mironow. W jego ocenie, Dmitrij Miedwiediew jest winien wyjaśnienia przede wszystkim kilkunastu milionom Rosjan, którzy obejrzeli film o jego korupcyjnych powiązaniach.



W minioną niedzielę w ponad osiemdziesięciu miastach Rosji odbyły się demonstracje, w trakcie których domagano się od organów ścigania zajęcia się sprawą Miedwiediewa. Władze zareagowały na protesty zatrzymaniami i represjami.