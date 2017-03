Premier: Szczyt UE w Rzymie wyznaczy perspektywę na 10 lat

Premier Włoch Paolo Gentiloni wyraził w czwartek przekonanie, że dokument, jaki powstanie podczas szczytu przywódców UE 25 marca w Rzymie, wyznaczy dla Unii perspektywę na 10 następnych lat. Gentiloni rozmawiał o tym z premierem Malty Josephem Muscatem.

Zdjęcie Paolo Gentiloni /PAP/EPA

Nawiązując do przygotowywanego szczytu z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich Gentiloni podkreślił w Wiecznym Mieście, że będzie on okazją do wystosowania "sygnału ożywienia" UE w obecnym trudnym momencie.

Reklama

- Nie jesteśmy ślepi i widzimy trudności, ale dostrzegamy również potencjał. Deklaracja rzymska wskaże perspektywę na 10 następnych lat; Europę silniejszą i bardziej spójną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę, bardziej solidarną i zjednoczoną w sprawach migracji i bardzo zaangażowaną w kwestiach społecznych, wzrostu, inwestycji, do czego my Włosi przykładamy szczególną wagę - stwierdził Gentiloni.

Po rozmowie z szefem rządu Malty, sprawującej półroczną prezydencję w Unii, włoski premier powiedział, że przygotowywana rzymska deklaracja "z jednej strony przypomina rezultaty osiągnięte w ciągu 60 lat, a z drugiej nakreśla" wizję przyszłości.

Muscat mówił zaś, że Unia musi mieć skoordynowaną politykę społeczną, po to, by - ja wyjaśnił- pokazywać obywatelom, że w UE "chodzi nie tylko o budżet, ale także o dobrobyt".

Kwestia socjalna jego zdaniem jest zapomniana od lat i to dlatego obywatele czują się "wyobcowani".