Premier Turcji: USA i Izrael partnerami w zbrodni przeciwko ludzkości

W Strefie Gazy zginęli już co najmniej 52 Palestyńczycy po atakach wojsk izraelskich. "To ohydna masakra i mocno ją potępiamy" - powiedział premier Turcji Binali Yildrim, który za współwinne uznał Stany Zjednoczone.

Zdjęcie Premier Turcji Binali Yildirim /AFP

W poniedziałek Turcja oskarżyła Stany Zjednoczone jako współwinne "ohydnej masakrze" w Strefie Gazy, gdzie zginęło co najmniej 52 Palestyńczyków.



Tysiące ludzi przemaszerowało przez centrum Stambułu w proteście, by potępić rozlew krwi w Strefie Gazy, po tym jak Stany Zjednoczone przeniosły swoją izraelską ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy wbrew oburzeniu ze strony islamskiego świata - donosi AFP.



"Stany Zjednoczone, niestety, zajęły swoje miejsce obok rządu izraelskiego w tej masakrze cywilów i stały się stroną tej zbrodni przeciwko ludzkości" - powiedział premier Binali Yildirim dziennikarzom z Ankary.



"To ohydna masakra i mocno ją potępiamy" - dodał.



Yildirim podkreślił, że te działania są "niezgodne" z pojmowaniem USA, jako państwa określającego się mianem mediatora lub obrońcy pokoju na świecie.