Prezydent Słowacji odmówił nominowania nowego składu rządu

Prezydent Słowacji Andrej Kiska odmówił we wtorek nominowania nowego składu rządu, jaki przedstawił mu w poniedziałek desygnowany na nowego premiera Peter Pellegrini. Argumentował, że niektórych kandydatów na ministrów dyskwalifikują ich osobiste powiązania.

Zdjęcie Peter Pellegrini i Andrej Kiska /JAKUB GAVLAK /PAP/EPA

"Jeśli nowy rząd jest zainteresowany przywróceniem zaufania ludzi do państwa, musimy mieć ścisłe wymagania co do jego składu" - powiedział prezydent, dodając, że jest niedopuszczalne, by w nowym rządzie znalazły się osoby o kontrowersyjnych powiązaniach osobistych.



Dotychczasowy premier Robert Fico ustąpił w związku z kryzysem politycznym, jaki wywołało dokonane pod koniec lutego zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerki Martiny Kusznirovej.