Prezydent złożył kondolencje w związku z wypadkiem węgierskiego autokaru

Prezydent Andrzej Duda przesłał w sobotę depeszę kondolencyjną do prezydenta Węgier Janosa Adera w związku z wypadkiem autokaru wiozącego węgierskich gimnazjalistów, do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę we Włoszech. W wypadku zginęło 16 osób.

Prezydent Andrzej Duda

"W imieniu Narodu Polskiego oraz własnym chciałbym przekazać na ręce Pana Prezydenta wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom oraz bliskim ofiar tej tragedii" - napisał prezydent Duda.

"Tragedia ta i śmierć tylu osób jest tym bardziej bolesna, że dotknęła najmłodszych synów, tak bliskiego sercu Polaków, Narodu Węgierskiego" - podkreślił prezydent.

Zapewnił także o modlitwie za zmarłych, rannych oraz ich rodziny. Osobom przebywającym w szpitalu życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę. Autobus, który wiózł uczniów i troje nauczycieli z gimnazjum im. Pala Szinyeiego Merse oraz członków rodziny jednego z nich, uderzył w filar wiaduktu na zjeździe z autostrady w pobliżu Werony i stanął w płomieniach. Młodzież w wieku 14-18 lat wracała z obozu narciarskiego we Francji.

Zginęło 16 osób, a 26 zostało rannych. Dwie osoby są w stanie ciężkim.

Rząd Węgier ogłosił poniedziałek dniem żałoby narodowej w związku z wypadkiem.