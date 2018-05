​Próba porwania samolotu? Linie lotnicze zaprzeczają

Linie lotnicze FlyDubai zaprzeczają, jakoby doszło do próby uprowadzenia jednego z ich samolotów. Jak podaje portal airlive.net, samolot wrócił jednak do Dubaju po tym, jak na pokładzie zatrzymano pasażera uzbrojonego w nóż.

Do zdarzenia doszło w irańskiej przestrzeni powietrznej. ​Samolot linii FlyDubai Airlines, lecący z Dubaju do Kabulu, wrócił na lotnisko do Dubaju, po tym, jak do kokpitu próbował wtargnąć uzbrojony w nóż mężczyzna.

Pilotom udało się jednak zamknąć drzwi, a reszta załogi zatrzymała mężczyznę i uwięziła go w toalecie.

Po wylądowaniu, mężczyzna został zatrzymany przez służby.

Linie dementują jednak, że chodziło o próbę porwania samolotu.