Prognozy były "całkowicie błędne i szkodliwe". Odstraszyły turystów

Błędne prognozy pogody dla San Remo w Ligurii we Włoszech odstraszyły przed długim weekendem wielu turystów, podczas gdy w tych dniach świeciło tam słońce. Władze lokalne zapowiedziały złożenie oficjalnej skargi, bo branża turystyczna poniosła poważne straty.

Zdjęcie San Remo; zdj. ilustracyjne /Value Stock Images /East News

Zażalenie na nietrafione prognozy, zamieszczone w piątek na dwóch włoskich portalach meteo zostanie złożone na wniosek burmistrza popularnego miasta na wybrzeżu liguryjskim Alberto Biancheriego. Twierdzi on, że wielu potencjalnych turystów zrezygnowało z przyjazdu na weekendowy wypoczynek z powodu zapowiadanych opadów deszczu oraz burz. Tymczasem w San Remo świeciło słońce i było gorąco.

To były prognozy "całkowicie błędne, niedokładne i szkodliwe" - powiedział Biancheri.

"To nie dzieje się pierwszy raz i dłużej nie można tego tolerować. My żyjemy z turystyki, a ona często uwarunkowana jest przez prognozy pogody"- dodał burmistrz.

Na szczęście - zaznaczył - w słoneczną niedzielę, na kiedy zapowiadano burze, sporo turystów jednak przyjechało.

Władze ogłosiły, że dołożą starań, aby na stronach internetowych i portalach dotyczących turystyki w San Remo publikowane były prognozy opracowane przez lokalnych meteorologów po to, by każdy mógł mieć dostęp do dokładniejszych i wiarygodnych informacji pogodowych.