Propagandowy film Korei Północnej: Atak na lotniskowiec

Na propagandowym portalu Uriminzokkiri ukazał się film pokazujący atak Korei Płn. na lotniskowiec USA o napędzie nuklearnym Carl Vinson i bombowiec B-52. W filmie wykorzystano materiały przedstawiające wystrzelenie przez Pjongjang czterech pocisków 6 marca,

Zdjęcie Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un /AFP

W trwającym 170 sekund klipie zamieszczonym na kanale YouTube widzimy płonący jakoby lotniskowiec USS Carl Vinson, który bierze aktualnie udział w ćwiczeniach "Foal Eagle". W tym czasie lektorka odczytuje zza kadru tekst: "nóż zostanie wbity w gardło lotniskowca".

Reklama

Doroczne manewry wojskowe USA i Korei Południowej "Foal Eagle" rozpoczęły się 1 marca. Będą trwały do 24 kwietnia.

Zbiegły się one z kolejną próbą rakietową Pjongjangu. 6 marca Korea Północna wystrzeliła mianowicie cztery pociski balistyczne, które po przebyciu około 1000 km spadły do morza w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii, ok. 300 km od wybrzeża prefektury Akita.

Dzień później USA rozpoczęły przerzucanie do Korei Południowej pierwszych elementów systemu obrony przeciwrakietowej THAAD, przeznaczonego do niszczenia głowic pocisków balistycznych w ostatniej fazie lotu. Według Seulu i Waszyngtonu system ten jest konieczny do obrony przed pociskami balistycznymi Korei Północnej. Waszyngton podkreśla, że rozmieszczanie systemu antyrakietowego to efekt prowokacji ze strony Pjongjangu.

Armia Korei Północnej ćwiczyła potencjalne ataki na amerykańskie bazy wojskowe w Japonii - poinformowała oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA po próbach z rakietami balistycznymi 6 marca. Jak podała KCNA, wystrzelenie pocisków osobiście nadzorował przywódca KRLD Kim Dzong Un. Testy te - jak się podkreśla - były elementem przygotowania armii do "ataków, w razie konieczności, na bazy wojskowe imperialistycznego agresora, USA, w Japonii".

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Korei Płn. powiedział KCNA: "Nuklearna potęga Korei Płn. jest mieczem sprawiedliwości i najbardziej niezawodną bronią odstraszającą i broniącą socjalistyczną ojczyznę oraz jej mieszkańców".

Wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Płd. są postrzegane przez reżim Kim Dzong Una nie jako defensywne, ale mające na celu likwidację przywódcy Korei Płn. - twierdzi południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap.

Portal Uriminzokkiri jest kontrolowany przez Koreę Północną, publikuje on wiadomości z Centralnej Agencji Prasowej Korei Północnej. Portal jest obecny także w mediach społecznościowych takich jak Twitter, YouTube. Serwer strony zlokalizowany jest w Chinach.

Stany Zjednoczone potraktowały film propagandowy przedstawiający atak na lotniskowiec i samolot bombowy jako prowokację i akt wrogości. Rozważane jest nałożenie nowych i bardziej surowych sankcji na Koreę Północną, co jeszcze bardziej odizoluje ją od reszty świata