Przełomowa deklaracja. Koniec z kastami w Indiach?

​Premier Indii Narendra Modi zapowiedział we wtorek stworzenie "nowych Indii", wolnych od korupcji, terroryzmu oraz dyskryminującego systemu kastowego. Do deklaracji doszło podczas przemowy w rocznicę 70-lecia uzyskania niepodległości.

Zdjęcie Narendra Modi /AFP

"Wzywam do stworzenia nowych Indii do 2022 roku, (...) wolnych od systemu kastowego, terroryzmu oraz korupcji" - powiedział Modi w Czerwonym Forcie w Delhi podczas obchodów Dnia Niepodległości. Przemawiając do tłumu szef rządu zadeklarował, że do 2022 roku "biedni otrzymają solidne domy, rolnicy podwoją swoje dochody, a kobiety będą miały szerokie perspektywy", podkreślając w ten sposób - jak zauważa agencja Reutera - pewność swojej wygranej w wyborach powszechnych w 2019 roku.

Podczas przemowy premier oraz lider Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) wezwał również obywateli państwa, aby wykazali taką samą determinację oraz pasję, gdy walczyli o wolność przeciwko Brytyjczykom 70 lat temu.

"Trucizna systemu kastowego oraz przekładania interesów lokalnych ponad państwowe nigdy nie będą dobre dla naszego kraju. To jest państwo Buddy oraz Mahatmy Gandhiego" - oznajmił Modi podczas blisko godzinnej przemowy. "Nie będziemy tolerować przemocy religijnej" - dodał.

Wystąpienie Modiego to jeden z głównych elementów obchodów 70-lecia niepodległości Indii. W Dniu Niepodległości odbywają się liczne tradycyjne ludowe występy oraz wojskowe uroczystości.

Modi, który doszedł do władzy w 2014 roku, zapowiedział, że w ciągu pięciu lat poprawi warunki życia większości biednych ludzi w społeczeństwie. Jak podaje agencja Reutera, od tego czasu szybkie tempo wzrostu gospodarczego oraz reformy ekonomiczne wzmocniły jego popularność, ale rząd boryka się wciąż z zapewnieniem miejsc pracy dla milionów obywateli.

15 sierpnia 1947 po latach brytyjskich rządów kolonialnych powstały niepodległe Indie, a dzień wcześniej Pakistan. Podział kraju na dwa państwa został okupiony milionem ofiar, a 15 mln ludzi musiało uciekać z domów.