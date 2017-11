Przewodniczący Ligi Muzułmańskiej: W Polsce mocno rośnie islamofobia

"W Polsce bardzo mocno rośnie islamofobia i rasizm; atak na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie był na tle rasistowskim" - powiedział w poniedziałek przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej Imam Youssef Chadid.

Stołeczna policja poinformowała w poniedziałek, że poszukuje sprawcy lub sprawców, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek powybijali szyby w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. Na jego terenie znajduje się meczet. Policja zapewniła, że nikomu nic się nie stało.

Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej Imam Youssef Chadid jest przekonany, że akt wandalizmu w Ośrodku nastąpił na tle rasistowskim.

"Islamofobia i rasizm bardzo mocno rosną w Polsce. Musimy zrozumieć ten atak, który był dzisiaj (...) że to jest atak na tle rasistowskim, jestem pewny na 100 proc." - powiedział Chadid na zorganizowanej w Ośrodku konferencji prasowej.

Zaznaczył, że wyznawcy islamu są cały czas atakowani na ulicach. Jego zdaniem cały czas, mimo starań, by pokazać prawdziwy islam oraz to, że jest religią pokoju, w Polsce "dominuje atmosfera, która jest nieprzyjemna" i prowadzi w niektórych przypadkach do tego, że muzułmanie są zmuszani do opuszczania kraju.

"Apelowaliśmy wielokrotnie do pani premier, pisaliśmy w tej sprawie do rządu i do prezydenta, napisaliśmy też do kancelarii Sejmu. Ale jest taki odzew, że przesadzamy, że nie jesteśmy w ogóle atakowani, albo że to nie jest poważny problem. Tak ja to odebrałem od władzy. Nie chcę krytykować żadnej władzy, media itd., ale jeżeli jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, musimy nawzajem szanować siebie i musimy nawzajem postarać się, żeby respektować drugą osobę" - powiedział Chadid.

"Jeżeli ta atmosfera będzie jeszcze dalej rosnąć, to ja myślę, że to jest porażka rządu" - dodał.